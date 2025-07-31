Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн

Пользователь Telegram получил предложение в размере $25 млн за никнейм @cryptoприобретенный еще в 2023 году за $350 тыс. Но владелец, известный как JF, отказался от сделки. Вместо этого он отметил, что продолжит коллекционировать имена пользователей.

В 2024 году блогер Павел Федоров заработал более $80 тыс. в TON, продав свое имя @pavel на аукционной платформе Fragment. Он получил имя пользователя еще 10 лет назад бесплатно. Ник выкупил JF, тот самый, который отказался продать @crypto за $25 млн. Затем JF подарил @pavel основателю Telegram Павлу Дурову.

Самые дорогие проданные имена пользователей включают @news за $5,8 млн и @auto за $5,2 млн, также проданные в 2024 году.

В общем, за последние 18 месяцев продано Telegram-имен пользователей и анонимных номеров на сумму $350 млн.

Токенизированные Telegram-ники (NFT) в блокчейн-сети TON дают пользователям полное право собственности через смарт-контракты.

Источник: Durov