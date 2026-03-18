"Биткоин — это пирамида", — бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в недавней публикации заявил, что считает биткоин «гигантской схемой Понци», проще говоря — финансовой пирамидой. Он приводит примеры потерь среди частных инвесторов, которые, по его мнению, подтверждают риски криптоактивов.





В колонке, опубликованной в британских СМИ и распространенной в социальных сетях, Джонсон написал, что давно наблюдает за биткоином именно как за моделью, которая ожидает постоянного притока новых участников для поддержания своей стоимости. Он ссылается на случай знакомого жителя Оксфордшира, который, по словам Джонсона, потерял около £20 000 после инвестиций в первую криптовалюту, и отметил, что такие кейсы намекают на то, что он прав.

«Я давно подозревал, что биткоин — это гигантская схема Понци, и теперь слышу истории бедствия, которые заставляют меня бояться, что я прав», — написал Джонсон.

Политик подчеркнул, что для него ключевой проблемой является отсутствие централизованного органа, который может нести ответственность за функционирование криптовалюты. По его словам, если сеть потеряет ценность или произойдет взлом, то «нет центрального банкира, которого можно уволить, нет правительства, которое можно отстранить от власти», и «не к кому обращаться с жалобами». Джонсон также поставил под сомнение внутреннюю ценность биткоина, заявив, что рынок криптоактивов в значительной степени держится на вере инвесторов.

«Что произойдет, когда эта вера исчезнет?» — спросил бывший премьер, намекая на потенциальную нестабильность таких активов.

Он также предположил, что традиционные финансовые инвестиции через десяток лет могут выглядеть более привлекательными, чем криптовалюты с их высокой волатильностью. Заявления Джонсона вновь разожгли давнюю дискуссию о природе биткоина — это технологический инструмент и новый класс активов или очередная спекулятивная конструкция без фундаментальной стоимости. Эксперты в области финансов и криптовалют давно делятся на сторонников и скептиков. Часть критиков указывает, что криптовалюта не имеет внутренней ценности, стабильного денежного потока или привязки к производственным или экономическим показателям, а это увеличивает риски для инвесторов в случае падения спроса.





Представители криптоиндустрии отрицают оценки Джонсона. Глава компании Strategy Майкл Сейлор, известный сторонник биткоина, в публичных комментариях настаивает, что сравнение с финансовой пирамидой ошибочно. По его определению, классическая схема Понци предполагает наличие центрального оператора, который обещает фиксированную прибыль и выплачивает предыдущим участникам деньги за счет взносов новых, чего у биткоина нет.

«У биткоина нет эмитента, нет промоутера и нет гарантированной доходности — только открытая децентрализованная денежная сеть, работающая благодаря коду и рыночному спросу», — подчеркнул Сейлор, сужая дискуссию до технических и структурных различий между классическими мошенническими моделями и децентрализованными цифровыми активами.

Спор между Джонсоном и сторонниками криптовалют подчеркивает, что вопрос о природе биткоина как актива, его долгосрочной жизнеспособности и рисках для инвесторов до сих пор актуален: часть политиков и финансистов рассматривает биткоин как торгуемый актив без институциональной ценноститогда как сторонники технологии настаивают, что децентрализованная структура сети и отсутствие эмитента принципиально отличают его от любых финансовых пирамид.

Источник: X