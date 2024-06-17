Redmi 13 с камерой на 108 Мп поступил в продажу по цене от 6,3 тыс. грн

В Украине начинаются продажи нового бюджетного смартфона Redmi 13. Эта модель стала первым бюджетным смартфоном Redmi, который предлагает основную камеру на 108 Мп.

Смартфон Redmi 13 получил 6,79-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2460×1080 пикселей) и поддержкой технологии AdaptiveSync, регулирующей частоту обновления до 90 Гц. Устройство содержит процессор MediaTek Helio G91-Ultra с GPU Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, а емкость хранилища — 128 или 256 ГБ. Дополнительно можно установить карточку памяти Micro SD емкостью до 1 ТБ.

Камера на задней панели выполнена на базе 108-мегапиксельного сенсора, которая позволяет использовать 3Х зум. Она дополнена 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором. Фронтальная камера получила сенсор на 13 Мп. Смартфон Redmi 13 оснащен батареей емкостью 5030 мА-ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Восстановить уровень заряда до 50% можно примерно за полчаса. Модель защищена от влаги и пыли по стандарту IP53. Новинка имеет 3,5 мм разъем для наушников, ИК-бластер для управления техникой. Размеры составляют 168,6×76,28×8,3 мм, а вес — 205 г. Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

Цена Redmi 13 составляет от 6999 грн. До 30 июня новинку в конфигурации 6+128 ГБ можно будет приобрести за 6299 грн. Версия в конфигурации 8+256 ГБ оценивается в 7999 грн. Пользователи смогут выбрать модель в одном из трех цветов: черном, розовом или голубом.