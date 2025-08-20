Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн

После недавней утечки состоялся официальный релиз новых бюджетных смартфонов Redmi 15 и Redmi 15C. Эти новинки уже поступили в продажу в Украине. Устройства отличаются большими дисплеями и аккумуляторами.

Модель Redmi 15 получила 6,9-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ (2340×1080 пикселей) и частотой обновления до 144 Гц. Новинка содержит процессор Snapdragon 685 (как у OPPO Reno12 F) и доступна в конфигурациях памяти 6+128 ГБ или 8+256 ГБ. Оперативную память можно виртуально увеличить до 16 ГБ, а хранилище ─ реально расширить с помощью карты памяти емкостью до 1 ТБ.

Двойная камера на задней панели имеет 50-мегапиксельный главный модуль и вспомогательный сенсор. Фронтальная камера ─ 8-мегапиксельная. Для сравнения, прошлогодний Redmi 13 имел основную 108-мегапиксельную камеру. Производитель заявляет о ИИ-функциях для редактирования фотографий. Смартфон Redmi 15 предлагает батарею емкостью 7000 мА-ч, поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и реверсивную зарядку мощностью 18 Вт. Новинка имеет модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Корпус изогнутый со всех сторон и имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Устройство работает под управлением Android 15.

Redmi 15 доступен в черном, сером и фиолетовом цветах. Его цена составляет 5 999 грн за версию 6+128 ГБ и 6 999 грн за модификацию с 8+256 ГБ памяти.

Redmi 15С ─ это более доступная модель с некоторыми ограничениями в характеристиках. Дисплей в этом случае также 6,9-дюймовый, но разрешение снижено до HD+ (1600×720 пикселей), а частота обновления ─ до 120 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G81-Ultra. Конфигурации памяти ─ такие же, как у старшей версии. Есть слот для карты памяти microSD.

Главный модуль камеры также получил 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная камера ─ 8-мегапиксельная. Еще одним упрощением Redmi 15С стала батарея. Эта модель предлагает емкость 6000 мА-ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Здесь также есть NFC и защита от пыли и воды по стандарту IP64.

Цена Redmi 15С начинается от 4 499 грн за базовую конфигурацию памяти и достигает 5 599 грн за версию 8+256 ГБ памяти. На выбор пользователей доступны версии корпуса черного, голубого, зеленого или оранжевого цвета.

Смартфоны завезены официально и имеют гарантию производителя 12 месяцев.