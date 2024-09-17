OPPO Reno12 F: новый бюджетный смартфон с ИИ и ценой от 13 тыс. грн

OPPO AED Украина сообщила о выходе на украинский рынок нового смартфона Reno12 F, оснащенного искусственным интеллектом. Устройство выполнено в дизайне Cosmos Ring Design, вдохновленном классическими наручными часами. Оно имеет круглый модуль камеры на задней панели и подсветку Halo Light, которая синхронизируется с музыкой или уведомлениями.

OPPO Reno12 F — это бюджетный смартфон, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту 120 Гц, типичную яркость 600 нит (пиковая яркость 2100 нит) и обеспечивает охват 100% цветовой гаммы DCI-P3. Устройство основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 685 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного хранилища UFS2.2 предлагается в версиях 256 ГБ или 512 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти.

OPPO Reno12 F включает основную камеру на 50 Мп, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 112 градусов и макрокамеру на 2 Мп. Камера способна записывать видео с параметрами 1080p@30 к/с и поддерживает режим Pro Portrait, который использует возможности основной и макрокамеры для создания эффекта боке. В то же время функция AI Portrait Retouching обеспечивает более яркие и естественные эффекты ретуши. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный сенсор.

В смартфоне Reno12 F реализованы функции искусственного интеллекта GenAI. Так, AI Eraser предлагает легкий способ удаления нежелательных объектов, одновременно интегрируя естественные фоны для замены. AI Smart Image Matting 2.0 позволяет создавать вырезы из нескольких объектов, которые можно сохранять как отдельные наклейки для дальнейшего использования. Также в телефоне есть программа AI Studio, которая обеспечивает персонализированную фотографию на основе искусственного интеллекта, превращая селфи в уникальные цифровые аватарки.

Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Полная зарядка занимает 75 минут. Аппарат содержит стерео динамики, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. На выбор пользователей доступны цвета корпуса янтарно-оранжевый (Amber Orange) и матово-серый (Matte Grey). Устройство имеет размеры 163,1х75,8х7,69 (7,76 для Amber Orange) мм и вес 187 г. Эта модель имеет класс защиты от воды и пыли IP64 и 5 звезд по результатам тестирования SGS Performance Multi-Scene Protection Testing.

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Цена OPPO Reno12 F в Украине на старте продаж (до 29 сентября) составляет 12 999 грн за конфигурацию 8+256 ГБ памяти.

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