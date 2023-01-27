Реформа растаможки авто: на сайте «Дія» запустили калькулятор для расчета стоимости таможенных платежей

Украинские чиновники продолжают обещать внедрить облегченное растаможивание автомобилей через систему «Дія». Напомним, об этом говорил премьер-министр Денис Шмигаль ещё в начале лета 2022 года. Тогда ожидалось, что услугу запустят до 1 июля (правда, год он тогда не уточнял). А впервые о растаможке через приложение «Дія» в правительстве заговорили в мае, а в сентябре Кабмин одобрил соответствующий экспериментальный проект. Хотя и по сей день ситуация не изменилась, однако сдвиги в этом вопросе все же есть.

Как отмечают в Минцифре, сейчас идет работа над законодательной базой, чтобы сделать возможным растаможку авто в цифровом формате. Это позволит упростить процесс и сделать невозможным коррупционные схемы.

По замыслу, стоимость пошлины будет зависеть только от трех параметров автомобиля: год выпуска авто, тип и объём двигателя (мощность в случае электромобилей). Достаточно будет ввести эти параметры в калькулятор, а дальше система автоматически рассчитает стоимость растаможки авто.

«Например, у вас есть Mitsubishi Outlander 2022 года. На бензине и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 5280 грн, вместо 19320 грн», — пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Минцифры считают, что новый алгоритм расчёта и услуга за несколько кликов через систему «Дія» исключат человеческий фактор и коррупционную составляющую. Кроме того, новый механизм упростит жизнь и сэкономят деньги тысячам украинцев.

Сейчас на сайте «Дія» в тестовом режиме уже работает калькулятор для расчёта стоимости растаможки автомобиля. Заинтересованные лица могут воспользоваться им, а также оставь свой отзыв о новой системе расчёта.

Услугу реализуют Министерство цифровой трансформации и Государственная таможенная служба при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».