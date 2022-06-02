Растаможка авто в «Дия» — услугу обещают запустить до 1 июля

В Украине появится облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей. Сделать это будет можно через «Дию», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном прессбрифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1.07, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дию»», Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

По словам Шмыгаля, все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или ЦНАПе. Относительно последнего, напомним, в конце мая Кабинет министров внес соответствующие изменения в список административных услуг через центры предоставления административных услуг.

Об услуге растаможки через «Дия» в правительстве впервые заговорили в мае, а в сентябре Кабмин одобрил соответствующий экспериментальный проект. Но постановление предусматривало следующие условия:

таможенное оформление путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;

представление документов в электронной форме в «Дия»;

уплата таможенных платежей в «Дия» в течение 10 дней;

завершение таможенного оформления автоматически.

Также премьер-министр отметил, что правительство сейчас работает над подписанием Украиной конвенции о вхождении в общее таможенное транзитное пространство, которое значительно облегчит контроль, таможенное и пограничное оформление и сделает границы более открытыми.

Накануне главный сервисный центр МВД возобновил работу официального вебсайта, включая онлайн-сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства». Эта услуга особенно полезна водителям, ввезшим авто из-за границы.

30 мая Кабмин внес в Совет законопроект №7418, которым предлагает вернуть налоги на ввоз в Украину авто для собственного пользования. Их упразднили после начала полномасштабного вторжения. В пояснительной записке говорится, что в настоящее время многие злоупотребляют «нулевой» ставкой и оформляют автомобили премиумкласса стоимостью более 1 млн грн.