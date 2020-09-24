Регистрация ФОП онлайн на сайте «Дія» снова доступна всем желающим





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сообщило о возобновлении предоставления услуг регистрации/изменения ФОП на сайте электронного правительства «Дія» всем желающим после трехнедельной паузы, обусловленной необходимостью доработки сервиса.

2 апреля 2020 года Минцифры вдобавок к приложению запустило еще и сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы, а также инструменты для бизнеса и населения. Помимо прочего, он позволяет быстро зарегистрировать ФОП. За первые два месяца работы через сайт зарегистрировалось 16,1 тыс. новых ФОП (почти 45% от всех регистраций ФОП за этот период). В начале сентября Минцифры сообщило о приостановлении онлайн-регистрации ФОП, обещая перезапустить услугу через неделю. И вот сейчас спустя три недели услуга снова доступна.

Что же касается улучшений, в команде Diia Company говорят об оптимизации работы реестров — в прошлом месяце заработал обновленный (впервые с 2007 года) Единый государственный реестр предпринимателей. Среди других улучшений — новые формы заявлений с меньшим числом обязательных для заполнения полей, а также упрощенная процедура регистрации и постановки на учет налогоплательщиков (вместо двух заявлений теперь подается одно).

Источник: Минцифры