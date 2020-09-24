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Регистрация ФОП онлайн на сайте «Дія» снова доступна всем желающим

Регистрация ФОП онлайн на сайте «Дія» снова доступна всем желающим

Регистрация ФОП онлайн на сайте «Дія» снова доступна всем желающим


Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сообщило о возобновлении предоставления услуг регистрации/изменения ФОП на сайте электронного правительства «Дія» всем желающим после трехнедельной паузы, обусловленной необходимостью доработки сервиса.

2 апреля 2020 года Минцифры вдобавок к приложению запустило еще и сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы, а также инструменты для бизнеса и населения. Помимо прочего, он позволяет быстро зарегистрировать ФОП. За первые два месяца работы через сайт зарегистрировалось 16,1 тыс. новых ФОП (почти 45% от всех регистраций ФОП за этот период). В начале сентября Минцифры сообщило о приостановлении онлайн-регистрации ФОП, обещая перезапустить услугу через неделю. И вот сейчас спустя три недели услуга снова доступна.

Что же касается улучшений, в команде Diia Company говорят об оптимизации работы реестров — в прошлом месяце заработал обновленный (впервые с 2007 года) Единый государственный реестр предпринимателей. Среди других улучшений — новые формы заявлений с меньшим числом обязательных для заполнения полей, а также упрощенная процедура регистрации и постановки на учет налогоплательщиков (вместо двух заявлений теперь подается одно).

Источник: Минцифры

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