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Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company (но неясно, зачем)

Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company (но неясно, зачем)

Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company (но неясно, зачем)


Министерство цифровой трансформации Украины сегодня запустило новый сайт Diia Company. Он доступен по адресу company.diia.gov.ua и это… официальный сайт внутренней IT-команды Минцифры.

Это та самая команда, которая занимается развитием мобильного приложения «Дія» и сопутствующих государственных проектов в рамках общих усилий по внедрению цифровых технологий в государственное управление и создания заветной системы электронного правительства.

В соответствующем сообщении пресс-служба, без лишней скромности, назвала сайт «таким же современным, как IT-команда Diia Company». При загрузке сайта показывается заставка с короткой анимацией — из множества частей формируется камень, который, сбрасывая оболочку, превращается в странный куб со скругленными углами (сквиркл).

Скриншот раздела «Хто ми» на сайте Diia Company

На сайте Diia Company рассказывается о самой компании, о находящихся сейчас в разработке проектах «Дія» (эта же информация есть на сайте «Дії»), особенной подходе к работе, структуре компании. Также есть некоторая статистика по ключевым проектам, которую вполне логичнее было бы разместить на основном сайте «Дія». Особняком стоит раздел «Вакансии» с объявлениями о работе.

Откровенно говоря, неясно, зачем нужно было создавать отдельный сайт, учитывая, что уже есть сайт Минцифры и сайт Дія, не говоря о представительствах обоих во всех популярных соцсетях и мессенджерах. Создается такое впечатление, что целый сайт создавался сугубо для вакансий и рекрутинга. Учитывая обилие специализированных онлайн-площадок, где публикуются вакансии для специалистов в области IT (тот же DOU, например), создавать целый сайт под это представляется весьма сомнительной идеей. К тому же, в случае со статистикой и прочей информацией о проектах Дія это явно создаст путаницу.

Источник: Diia Company и Дія

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