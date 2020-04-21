Минцифры запустило отдельный сайт Diia Company (но неясно, зачем)





Министерство цифровой трансформации Украины сегодня запустило новый сайт Diia Company. Он доступен по адресу company.diia.gov.ua и это… официальный сайт внутренней IT-команды Минцифры.

Это та самая команда, которая занимается развитием мобильного приложения «Дія» и сопутствующих государственных проектов в рамках общих усилий по внедрению цифровых технологий в государственное управление и создания заветной системы электронного правительства.

В соответствующем сообщении пресс-служба, без лишней скромности, назвала сайт «таким же современным, как IT-команда Diia Company». При загрузке сайта показывается заставка с короткой анимацией — из множества частей формируется камень, который, сбрасывая оболочку, превращается в странный куб со скругленными углами (сквиркл).

На сайте Diia Company рассказывается о самой компании, о находящихся сейчас в разработке проектах «Дія» (эта же информация есть на сайте «Дії»), особенной подходе к работе, структуре компании. Также есть некоторая статистика по ключевым проектам, которую вполне логичнее было бы разместить на основном сайте «Дія». Особняком стоит раздел «Вакансии» с объявлениями о работе.

Откровенно говоря, неясно, зачем нужно было создавать отдельный сайт, учитывая, что уже есть сайт Минцифры и сайт Дія, не говоря о представительствах обоих во всех популярных соцсетях и мессенджерах. Создается такое впечатление, что целый сайт создавался сугубо для вакансий и рекрутинга. Учитывая обилие специализированных онлайн-площадок, где публикуются вакансии для специалистов в области IT (тот же DOU, например), создавать целый сайт под это представляется весьма сомнительной идеей. К тому же, в случае со статистикой и прочей информацией о проектах Дія это явно создаст путаницу.

Источник: Diia Company и Дія