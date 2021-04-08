Рейтинг найпопулярніших в Україні автомобілів (нових, б/в та електро) за І квартал 2021 року





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» підвела підсумки авторинку за I квартал поточного року, виявивши найбільш популярні моделі в усіх категоріях. Згідно з даними Укравтопрому, з січня по березень 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових автомобілів — це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З цієї кількості 21,1 тис. автомобілів були новими, а 87,7 тис. машин – розмитнені іномарки з пробігом.

За підсумками першого кварталу бестселером на ринку нових авто став автомобіль Toyota RAV4. За три місяці 1478 автомобілів цієї моделі отримали свої перші реєстраційні номери. Також до п’ятірки найбільш затребуваних в цьому сегменті ринку автомобілів увійшли: Renault Duster (1269 шт.), Kia Sportage (1182 шт.), Nissan Qashqai (653 шт.) та Renault Sandero (639 шт.).

У той же час найпопулярнішим автомобілем з розмитнених легковиків з пробігом став Renault Megane. З початку року одразу 5329 вживаних авто цієї моделі поміняли іноземну реєстрацію на українську. У Топ-5 старих легкових авто, що вперше були зареєстровані в Україні в I кварталі 2021 року також потрапили: Volkswagen Passat (4560 шт.), Skoda Octavia (4281 шт.), Volkswagen Golf (4214 шт.) та Ford Focus (3257 шт.).

Renault Megane — 5329 шт. Volkswagen Passat — 4560 шт. Skoda Octavia — 4281 шт. Volkswagen Golf — 4214 шт. Ford Focus — 3257 шт.

За підсумками перших трьох місяців поточного року було зареєстровано 1659 автомобілів з електричним приводом, з них 1526 б/в та 168 нових. У частині нових легкових електромобілів найбільшим попитом в цьому році користується Audi E-Tron, його вибрав 21 покупець. А серед розмитнених електромобілів з пробігом пальма першості належить Chevrolet Bolt – 387 реєстрацій за три місяці.

Джерело: Укравтопром