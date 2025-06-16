Рекорд беспроводного питания: лазер передал 800 Вт на 8,6 км

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В Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DAPRA) установили рекорд по передаче энергии с помощью лазера на расстояние в 8,6 км.

Отмечается, что в рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) лазерный луч мощностью 800 ватт был успешно передан на расстояние в 8,6 км. Испытания проводились в Нью-Мексико с целью демонстрации возможностей беспроводного энергообеспечения для военнослужащих и военных операций.

В течение 30 секунд передачи энергии лазерный луч передал около мегаджоуля, продемонстрировав стабильную работу даже в очень плотных слоях атмосферы. В рамках эксперимента использовалась наземная лазерная установка POWER Receiver Array Demo (PRAD) с компактным приемником, оснащенным параболическим зеркалом. Зеркало направляет лазерный луч на фотоэлектрические элементы, которые снова преобразуют свет в электрическую энергию.

Как отмечает руководитель программы Пол Джаффе, технология опровергла утверждение о невозможности передачи значительного количества энергии на большие расстояния. Уже на начальных этапах разработчикам удалось добиться эффективности в более 20% по преобразованию энергии на незначительных расстояниях. Главной целью оставалось продемонстрировать возможность передачи энергии на расстоянии более 8 км.

Конечной целью является использование технологии для беспилотников, которые смогут питаться прямо в воздухе. В ближайших планах DARPA — переход ко второй фазе программы, которая предусматривает разработку вертикальной передачи энергии и интеграцию системы ретрансляторов.

Эта система передачи энергии представляет особый интерес для военных и гуманитарных миссий, где другие способы передачи энергии могут оказаться невозможными. Разработчики также подчеркивают, что направляя лучи выше самых плотных частей атмосферы, можно сократить потери и избежать препятствий, таких как здания, самолеты и птицы.

Сейчас продолжается первый этап проекта, разделенного на 3 этапа. Разработчики работают над тем, как наиболее точно и эффективно направлять мощность, изменяя длины волн лазерного луча для поддержания эффективности. На завершающем этапе планируется проведение испытаний подобных лазерных систем, установленных на самолеты и беспилотники, которые будут передавать до 10 кВт энергии на расстояния до 200 км.

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Источник: New Atlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

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