Релиз Age of Empires: Definitive Edition перенесен на начало следующего года

Плохие новости для тех, кто на этой неделе намеревался поиграть в ремастеринг легендарной RTS Age of Empires. Как сообщалось ранее, Age of Empires: Definitive Edition должна была выйти 19 октября, однако на днях ее разработчики заявили о том, что проект еще не готов, и релиз переносится «на начало 2018 года». Точная новая дата выхода на данный момент неизвестна.

Помимо этого, разработчики расширили период закрытого бета-тестирования, открыв на него дополнительную регистрацию. Как говорится в официальном заявлении, они хотят получить больше отзывов игроков о внутриигровых механиках, чтобы финальной версией игры в конечном счете остались довольны все.

«Проблема повторного выпуска классики заключается в том, что это классика, и она заслуживает уважительного отношения. В то же время, технологии движутся вперед , а вместе с ними меняются и ожидания игроков. Это справедливо и для RTS, и для любого другого жанра. Таким образом, наша задача состоит в том, чтобы воссоздать игру не такой, какой она была на самом деле, а какой мы все ее помним. Но как именно нам следует модернизировать игру, чтобы при этом сохранить ее увлекательность вкупе с магией первого знакомства с ней? Для этого нам и нужна помощь игроков», — говорится в официальном обращении.



Напоследок отметим, что Age of Empires: Definitive Edition выйдет только на Windows 10. Игра будет доступна в Windows Store.

Источник: PC Gamer