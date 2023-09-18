Релиз iOS 17 — 10 новых функций для Apple iPhone с «клавиатурой для мата», плакатами контактов и новым режимом ожидания

С 18 сентября iOS 17 могут установить все смартфоны Apple, начиная с iPhone XS 2018 или более поздней версии. Предлагаем рассмотреть 10 ключевых функций, которые поступят сразу (дополнительные, включая AirDrop-переводы через интернет, появятся в течение года).

StandBy

StandBy — новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии, когда iPhone заряжается. Интерфейс, который можно настроить, отображает часы в разных стилях, календарь, любимые фотографии, прогноз погоды, элементы управления воспроизведением музыки, виджеты и т.д.

StandBy поддерживает Live Activities, Siri, входящие звонки и большие уведомления. Эта функция также работает с постоянно включённым дисплеем iPhone 14 Pro.

Плакаты для контактов

iOS 17 позволит создать персональный плакат контакта, который отображается во время входящего телефонного звонка на iPhone. Плакат может содержать фотографию или Memoji, шрифт и цвет фона можно также настроить. Эта функция доступна во встроенном приложении «Телефон‎», а также будет доступна для приложений для вызовов сторонних разработчиков.

NameDrop

NameDrop позволяет легко обмениваться контактной информацией, приблизив iPhone друг к другу. Оба владельца смартфонов могут выбрать конкретные телефонные номера или адреса электронной почты, которыми они хотели бы поделиться, а также могут поделиться своими плакатами для контактов.

Live Voicemail

Функция Live Voicemail обеспечивает на экране расшифровку голосового сообщения в режиме реального времени. Принять вызов можно, пока абонент оставляет свое сообщение.

Apple заявляет, что звонки, которые операторы идентифицируют как спам, не транскрибируются и мгновенно отклоняются.

Ответ свайпом в iMessage

В приложении «Сообщения» пользователи теперь могут провести пальцем справа по любому сообщению, чтобы отправить встроенный ответ.

Интерактивные виджеты

Интерактивные виджеты теперь доступны на iPhone на главном экране, экране блокировки и в новом режиме ожидания. Apple привела несколько примеров того, для чего можно использовать интерактивные виджеты, включая обозначение напоминания как выполненного, воспроизведение или приостановку песни, или подкаста и управление аксессуарами в приложении Home.

Виджеты главного экрана до сих пор обладали ограниченной функциональностью, поскольку Apple не позволяла разработчикам включать прокрутку, кнопки или анимацию.

Улучшенное автоисправление

Apple говорит, что iOS 17 использует самую современную языковую модель для того, что предвидеть слова, и она значительно улучшит автоисправление на iPhone. При вводе текста ошибки будут исправляться с большей точностью, а пользователи будут получать интеллектуальные текстовые рекомендации при вводе (добавить их можно, нажав пробел).

Обновленный дизайн автоисправления в iOS 17 кратко подчеркивает исправленное слово – действие можно отменить, просто коснувшись его (это облегчит ввод сленговых или других неизвестных системе слов, или даже ругательства). Система также будет со временем изучать привычки пользователя и избегать некоторых исправлений.

Карты в режиме офлайн

Apple Maps догоняют ключевую функцию Google Maps в iOS 17 с возможностью загружать карты для использования в автономном режиме.

Apple говорит, что пользователи могут выбрать определенную точку карты и получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть приблизительное время прибытия, найти места и т.д., когда iPhone не подключен к сотовой сети или сети Wi-Fi.

Панель стикеров

Новая панель стикеров в iOS 17 предоставляет доступ ко всем стикерам, включая Live Stickers, Emoji, Memoji и наборы стикеров iMessage в одном месте. Живые наклейки можно создать, коснувшись и удерживая объект на фотографии, например кота или собаку.

Курс Frontend. На курсі ти освоїш стильний дизайн. Стань майстром програмування зовнішнього вигляду сайтів та розкрий свій талант у світі веб-розробки. Більше про курс

Просто «Siri‎»

Apple упростила голосовую команду для вызова Siri на iPhone и других устройствах Apple, включая iPad, Mac, HomePod и новейшие AirPods Pro. Вместо «‎Hey Siri» пользователи теперь могут просто сказать «‎Siri», чтобы активировать голосового помощника, и могут выдавать несколько команд подряд, не повторяя «‎Siri».

Дополнительные функции

Несколько интересных функций поступят «позже в этом году» как часть будущего обновления, например, iOS 17.1 или iOS 17.2 — это в частности программа для журнала воспоминаний (с фото, аудио, текстом и т.п.), общие списки воспроизведения для Apple Music и AirDrop переводы через Интернет.