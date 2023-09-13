iOS 17 и iPadOS 17 выйдут 18 сентября, а macOS Sonoma задержится до 26 сентября. Предрелизные версии апдейтов уже доступны

Apple представила кандидаты на выпуск (Release Candidate) своих операционных систем iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma и tvOS 17. Доступ к ним могут получить разработчики и участники бета-теста.

RC-сборки операционных систем Apple — это версии, выпускаемые разработчикам и бета-тестерам за несколько дней до того, как они будут представлены широкой публике. Если в этих сборках не будет обнаружено серьезных проблем, они будут распространены среди всех пользователей.

Вместе с тем, Apple назвала сроки выхода финальных версий iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и macOS Sonoma.

iOS 17 и iPadOS 17

Операционные системы iOS 17 и iPadOS 17 станут доступными для публичной загрузки 18 сентября. Они принесут ряд новых функций, таких как Live Voicemail, режим StandBy, новое приложение Journal. Для активации голосового ассистента будет достаточно сказать «Siri». Пользователи смогут создавать настраиваемые стикеры и устанавливать Contact Posters. iOS 17 совместима с iPhone XS и более новыми моделями.

iPadOS 17 дополнительно улучшит взаимодействие с виджетами и позволит персонализировать экран блокировки. Также улучшена работа с PDF-файлами в Notes. И еще планшеты Apple наконец-то получат приложение Health, которое позволит контролировать показатели здоровья, физической формы и самочувствия. iPadOS 17 совместима с моделями iPad 6-го поколения, iPad mini 5-го поколения, iPad Air 3-го поколения и 12,9-дюймовыми моделями iPad Pro 2-го поколения или новее.

watchOS 10

Операционная система для умных часов watchOS 10 также выйдет 18 сентября. Эта версия возвращает виджеты, добавляет новые циферблаты, режим отслеживания езды на велосипеде. В Apple Watch Series 9 команды Siri будут обрабатываться на устройстве. Также улучшено управление ─ двойное касание пальцев на той же руке, на которой находятся часы, позволяет выполнять такие действия, как ответ на вызов или вызов виджета Smart Stack.

macOS Sonoma

macOS Sonoma можно будет установить на компьютеры и ноутбуки Apple, начиная с 26 сентября. Sonoma привносит в macOS ряд функций, которые делают настольную операционную систему более похожей на iOS. Пользователи Mac увидят виджеты рабочего стола, функции видеоконференций и новый игровой режим, который повышает частоту кадров и уменьшает задержку во время игры. Также готовятся новые функции видеоконференций, в том числе инструменты совместного использования экрана и наложение Presenter, которое позволяет говорящим перемещаться перед общим экраном. Safari также получает ряд новых функций, включая профили браузера.

macOS Sonoma совместима с MacBook или Mac Mini 2018 года выпуска, iMac 2019 года, iMac Pro 2017 года, Mac Pro 2019 года или Mac Studio 2022 года.

tvOS 17

Выход tvOS 17 запланирован на 18 сентября. Это обновление приносит возможность совершать звонки FaceTime через Apple TV, используя iPhone в качестве веб-камера. Вместе с тем улучшен центр управления, который облегчает работу без пульта ДУ. Теперь можно использовать свой iPhone, чтобы найти его.