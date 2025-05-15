Remedy показала 40 минут геймплея FBC: Firebreak — релиз 17 июня (сразу в Game Pass и PS Plus Extra)

Remedy представила 40 минут геймплея своего предстоящего кооперативного шутера FBC: Firebreak, который станет доступным уже 17 июня.

Проект создателей Alan Wake будет доступен в Game Pass или PS Plus Extra на релизе. Firebreak — это первый кооперативный экшен от этих разработчиков, действие которого происходит через шесть лет после событий Контроля. Для фанатов серии локации уже давно знакомы — Старейший дом с теми же коридорами, таинственными офисными пространствами и финской музыкой в ванной. Но теперь игроки участвуют в спецоперациях внутри бюро — борются с межмерной угрозой Шипением.

Игрок (или команда из трех игроков) выполняет задания — зачищает зоны, ремонтирует системы, уничтожает врагов, а затем возвращается к лифту. Четкого сюжета нет, зато есть структурированные миссии. Например, в первой миссии надо починить три вентилятора в печи, отстреливаясь от Шипения. В другой — уничтожить кучу стикеров, которые буквально крепятся к игроку и наносят урон. Или игрок получит задание стрелять по пиявкам, собирать радиоактивные сферы, грузить их в вагонетку и везти глубже. И при этом надо не забывать принимать душ для снятия радиации и уничтожать астральных чудовищ.

В Firebreak игроки выбирают один из трех «наборов», которые работают как классы. Например, набор для ремонта помогает чинить технику и лечит союзников душем. Набор для взрыва дает гидропушку — ею можно лечить или мочить врагов. А Jump Kit позволяет бить током и останавливать врагов.

После прохождения миссии открывается новый ее уровень — с новыми целями, более длинными маршрутами и более сложными врагами. На некоторых участках прогресс блокируется боссами — от привычных «губок» с большим запасом HP до экзотических существ.

А вот карта стала проще, и это одновременно плюс и минус. В отличие от оригинального Control, где Старейший дом менялся и путал игрока — в Firebreak всё линейнее и понятнее. Нет минимапы, но без того запутаться сложно. С одной стороны, это удобно для шутера от первого лица. С другой — исчезает часть того шарма, который был фишкой Control.

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Если резюмировать, то FBC: Firebreak покажет немного абсурдности. В один момент вы стреляете садовыми гномами, сражаетесь со стикерами, а потом заливаете врагов водой и бьёте их током. Но понять, какой игра выйдет можно будет 17 июня. FBC: Firebreak выйдет на ПК, Xbox Series XS и PlayStation 5. Также она будет доступна в ПК Game Pass, Game Pass Ultimate и PlayStation Plus Game Catalog (Extra и Premium).

Источник: IGN