Ремейк «Ворона» провально стартовал в прокате и получил всего 20% на Rotten Tomatoes: «Глуповатая имитация классики 1990-х»

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Мистический боевик «Ворон», который попытался перезапустить культовую франшизу, дебютировал с посредственными кассовыми сборами и низкими оценками.

В Северной Америке фильм собрал скромные $4,6 млн при бюджете в $50 млн (международную кассу в отчете не упоминают). «Ворон» стал вторым подряд провалом для Lionsgate после противоречивой адаптации Borderlands.

На Rotten Tomatoes лента получила скромные 20% критиков и несколько более приятные 64% от зрителей, однако рецензии в основном были негативными:

Дэннис Харви, Variety: «Контрастно элегантная, но смещенная история слэш-мести в этом переосмыслении — это не слэм-данк, это то, что нельзя смотреть».

Шон Бернс, North Shore Movies: «Одна из тех изнурительных попыток реинкарнации IP, которая существует только потому, что кто-то владел правами и хотел получить деньги».

Джеффри Харрис, 411мания: «Перезапуск «Ворона» не оправдывает своего существования, а вместо этого создает глуповатую и неряшливую имитацию классики 1990-х. Слабый актерский состав второго плана, банальные диалоги, скучное повествование и ужасная режиссура не повышают впечатление».

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«Ворон» экранизирует культовый комикс Джеймса О’Барра и перезапускает легендарную франшизу, которая насчитывает четыре фильма и стартовала с адаптации от режиссера Алекса Прояса с Брэндоном Ли в главной роли. На этот раз режиссерские обязательства взял на себя Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), а в главных ролях предстали Билл Скашгорд («Оно»), певица FKA Twigs и Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Росомаха»), как ведущий антагонист.

По данным Screen Rant, даже без поправки на инфляцию, нынешний римейк отметился самым низким дебютом в истории франшизы: фильм 1994 года стартовал с $11,8 млн, тогда как его продолжение, «Город ангелов» 1996 года, заработало $9,8 млн. Следующие две части «Спасение» в 2000 году и «Жестокое причастие» 2005 года получили ограниченный прокат в кинотеатрах.

Главным героем ремейка остается музыкант Эрик Дрейвен, который вместе со своей девушкой Шелли Уэбстер погибает от рук злодеев, контролирующих весь город. Однако жажда мести за любимую оказывается сильнее смерти, поэтому Эрик возрождается из мертвых и ступает на путь возмездия. Повсюду его сопровождает Ворон — мистическая птица, которая уносит души в страну мертвых, но может помочь в борьбе за справедливость.

Фильм транслируется в украинских кинотеатрах с 22 августа. Нашу рецензию можно прочитать ниже по ссылке:

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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