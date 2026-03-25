

"Человек-паук 4" стал первым в истории фильмом, который собрал 1 млрд просмотров на трейлере

Катерина Левицкая

"Людина-павук 4" став першим в історії фільмом, який зібрав 1 млрд переглядів на трейлері

Первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом за четыре дня с момента выпуска достиг 1 млрд просмотров (1,1 млрд на данный момент) — впервые в истории кино.


На самом деле, рекордный результат новый «Человек-паук» принес уже в первые сутки, когда собрал 718,6 млн: на то время он стал самым просматриваемым трейлером в истории, обойдя «Дэдпул и Росомаха» с 365 миллионов и GTA 6 с 475 млн.

Фильм «Совершенно новый день» продолжает историю Питера Паркера (Том Холланд) после драматических событий третьего фильма: смерти тети Мэй и тяжелого решения заставить мир и друзей забыть о «Человеке-пауке». Свои роли во франшизе повторяют Зендея (Эмджей) и Джейкоб Баталон (Нед), также ожидаем появления Сэди Синк, Джона Бернтала, Трамелла Тиллмана, Майкла Мандо и Марка Руффало.

Режиссером «Человек-паук 4» выступил Дестин Дэниел Креттон, а сценарий написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс. Среди продюсеров — Кевин Файги, Эми Паскаль, Ави Арад и Рэйчел О’Коннор, а также исполнительные продюсеры Луи Д’Эспозито и Дэвид Кейн.


Предыдущий фильм во франшизе заработал $1,9 млрд в прокате несмотря на релиз во времена пандемии. Судя по вниманию к трейлеру, новичок вполне имеет шансы перебить этот рекорд.

В украинских кинотеатрах «Человек-паук: Совершенно новый день» стартует 30 июля.

Источник: Variety

