Ремонтные мастерские перегружены ремонтом дрейфуючих Joy-Con от Nintendo Switch, сотрудники жалуются на текучку кадров

Пользователи с начала продаж консоли жаловались на дефект Joy-Con от Switch. После недолгого использования стики на контроллерах начинают регистрировать движение даже в нейтральном положении. В США Nintendo взяла на себя процесс подачи заявки на ремонт, но фактическую работу по ремонту выполняла компания United Radio. Издание Kotaku взяло интервью у одного из экс-начальников отдела ремонта и он рассказал о плачевной ситуации с браком устройств.

По его словам, количество дефектных контроллеров Joy-Con, поступивших в магазин, было «очень большим». Каждую неделю в сервисные центры приходили тысячи Joy-Cons для замены, но из-за высокой текучести кадров это привело к «большому количеству брака» при ремонте.

Источник Kotaku добавляет, что ситуацию усугубляли временные работники, большинство из которых — вьетнамские иммигранты, слабо знакомые с английским языком. Собеседник издания подсчитал, что около двух третей ремонтников были вьетнамцами. Другие языки, на которых говорили в зале, включали испанский, суахили и другие языки Южной Азии. Эти сотрудники имели рабочие визы или являлись американскими гражданами. Но необходимость постоянно обучать новых сотрудников серьезно ограничивала возможности команды по контролю за ремонтом.

Клиенты, которые отправили Joy-Cons на ремонт с 2017 по 2018 год, получили новые экземпляры. Это временно помогло снизить критику, но спустя год сотрудники были вынуждены ремонтировать каждый набор Joy-Cons. Сроки выполнения работ были сжатыми – до четырех дней, и поддерживать темп было трудно.

Критиковали ремонтные мастерские United Radio и из-за проблемы с клиентским опытом. Одному из покупателей вернули отремонтированную консоль с другой учетной записью и сохраненными данными. После United Radio ввела новую политику, согласно которой консоль будет стираться на заводе, если его серийный номер не может быть проверен в процессе ремонта. Из-за этого некоторые владельцы Switch жаловались, что при ремонте стирались их данные.

Источник: Kotaku