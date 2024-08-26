Ретро-сокровище: контроллер Nintendo PlayStation ушел с молотка за космические деньги

Это устройство считают одним из самых редких в истории видеоигр.

В начале 1990-х годов Nintendo объявила о партнерстве с Sony для разработки новой консоли PlayStation, которая должна была бы поддерживать картриджи Nintendo и CD-диски Sony. Тогда CD-ROM считали прорывной технологией, ведь он предлагал более чем в 100 раз больше места для хранения данных по сравнению с обычным игровым картриджем или дискетой.

Однако Nintendo впоследствии отказалась от сделки и заключила партнерство с Philips для создания системы Philips CD-i, которая потерпела неудачу. Sony продолжила разработку PlayStation как отдельной консоли. Однако версия Nintendo PlayStation успела дойти до стадии прототипа, превратившись в чрезвычайно редкий коллекционный предмет и интересный исторический артефакт.

В 2020 году на аукционе прототип Nintendo PlayStation продали за $360 000. Теперь Heritage Auctions реализовал прототип контроллера Nintendo PlayStation за $35 000. Это довольно большая сумма за устройство, которое внешне напоминает контроллер Super Nintendo с логотипами Sony и PlayStation.

По оценкам экспертов, было создано 200 прототипов Nintendo PlayStation, большинство из которых уничтожили после расторжения соглашения. PlayStation и PlayStation 2 быстро превзошли консоли Nintendo и стали ведущими платформами для видеоигр на протяжении следующего десятилетия.

После 16-битной эры Nintendo продолжила использовать картриджи для Nintendo 64, перейдя на оптические носители только в 2001 году с выпуском Nintendo GameCube. Впоследствии компания начала тренд на контроллеры движения с Nintendo Wii, а в 2017 году представила гибридную консоль Nintendo Switch, которая соединила домашнюю и портативную системы.

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Источник: Tweaktown