Rocket Lab пытается второй раз запустить ракету Electron, но пока без особого успеха
Аэрокосмическая компания Rocket Lab предпринимает вторую попытку запуска своей экспериментальной ракеты Electron. Этот тестовый запуск призван подтвердить возможность использования ракеты для отправки небольшой полезной нагрузки на орбиту Земли.
Запуск Electron планируется осуществить с пусковой площадки в Новой Зеландии. У компании есть 10-дневное окно для осуществления пуска, оно открылось 8 декабря. Но следует отметить, что не всё время является пригодным для старта ракеты. Запуск можно ежедневно осуществить лишь на протяжении 4-часового промежутка, который начинается в 14:30 по местному времени (3:30 по Киевскому времени).
Rocket Lab была готова осуществить пуск ракеты с самого первого дня, и вывезла ракету на стартовую площадку 8 декабря. Учитывая специфику тестового полёта, компания намерена дождаться идеальных условий запуска и лишь полностью удостоверившись в готовности ракеты. Лишь 11 декабря наступили благоприятные за запуска ракеты условия, и на этот день была запланирована первая попытка старта. Но, к сожалению, от неё пришлось отказаться из-за ухудшившейся погоды и орбитального трафика. Вторая попытка должна была состояться 12 декабря. В этот раз ни погода, ни орбитальный трафик уже не мешали запуску ракеты. Но что-то пошло не так. За несколько секунд перед стартом, уже после инициирования зажигания двигателей (16:52 на видео), компьютер ракеты прервал миссию и фактический пуск не состоялся. Компания намерена изучить данные, выяснить причину остановки процедуры пуска, а после этого определиться с новой датой старта.
Источник: The Verge
- Первый пуск ракеты Electron состоялся в мае этого года и был частично успешным. Системы ракеты отработали в штатном режиме, но достичь заданной орбиты не удалось.
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- Electron представляет собой сверхлёгкую двухступенчатую ракету. Она предназначена для выведения в космос малых спутников. Обычно они запускаются вместе с более крупными собратьями, если позволяют ограничения на запуск. Но это не всегда удобно для владельцев небольших космических аппаратов. Устранить эту несправедливость и призваны сверхлёгкие ракеты. По предварительным данным, Electron сможет выводить груз массой 150 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 225 кг на низкую околоземную орбиту. Разработка ракеты Electron осуществлялась на протяжении 4 лет. Она имеет высоту 55 футов (около 16,8 метра). Для сравнения, высота ракеты SpaceX Falcon 9 составляет более 200 футов (более 60 метров).