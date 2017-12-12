Rocket Lab пытается второй раз запустить ракету Electron, но пока без особого успеха

Аэрокосмическая компания Rocket Lab предпринимает вторую попытку запуска своей экспериментальной ракеты Electron. Этот тестовый запуск призван подтвердить возможность использования ракеты для отправки небольшой полезной нагрузки на орбиту Земли.

Запуск Electron планируется осуществить с пусковой площадки в Новой Зеландии. У компании есть 10-дневное окно для осуществления пуска, оно открылось 8 декабря. Но следует отметить, что не всё время является пригодным для старта ракеты. Запуск можно ежедневно осуществить лишь на протяжении 4-часового промежутка, который начинается в 14:30 по местному времени (3:30 по Киевскому времени).

Rocket Lab была готова осуществить пуск ракеты с самого первого дня, и вывезла ракету на стартовую площадку 8 декабря. Учитывая специфику тестового полёта, компания намерена дождаться идеальных условий запуска и лишь полностью удостоверившись в готовности ракеты. Лишь 11 декабря наступили благоприятные за запуска ракеты условия, и на этот день была запланирована первая попытка старта. Но, к сожалению, от неё пришлось отказаться из-за ухудшившейся погоды и орбитального трафика. Вторая попытка должна была состояться 12 декабря. В этот раз ни погода, ни орбитальный трафик уже не мешали запуску ракеты. Но что-то пошло не так. За несколько секунд перед стартом, уже после инициирования зажигания двигателей (16:52 на видео), компьютер ракеты прервал миссию и фактический пуск не состоялся. Компания намерена изучить данные, выяснить причину остановки процедуры пуска, а после этого определиться с новой датой старта.

Источник: The Verge