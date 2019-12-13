Rocket Lab завершила строительство космодрома в США, первый запуск с новой площадки запланирован на середину 2020 года





Небольшая, но амбициозная частная компания Rocket Lab объявила о завершении строительства ещё одной стартовой площадки, расположенной на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США). Космодром Launch Complex 2 будет использоваться вместе с основной стартовой площадкой Rocket Lab в Новой Зеландии для увеличения количества запусков в ближайшие годы. Таким образом, у владельцев малых спутников будет больше возможностей для того, чтобы вывести свои аппараты на орбиту.

Rocket Lab уже совершила 10 запусков ракеты Electron, которая позволяет вывести на орбиту полезную нагрузку массой до 250 кг. На сегодняшний день компания запустила в общей сложности 47 спутников, и все полёты выполнялись с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. Rocket Lab поставила перед собой амбициозную цель – 130 запусков в год. Именно для этого ей нужен был второй космодром на территории США. Остров Уоллопс был выбран неслучайно, там находятся стартовые площадки NASA, а также имеется вся необходимая инфраструктура для поддержки космических полётов. В то же время Уоллопс не так загружен, как другой космодром NASA на мысе Канаверал.

Кроме того, новое расположение упростит клиентам компании передачу спутников, а также позволит осуществлять запуски на разные орбиты, что очень сложно сделать из Новой Зеландии. Rocket Lab понадобилось меньше года, чтобы закончить строительство новой площадки. Первый запуск ракеты-носителя Electron с космодрома Launch Complex 2 будет осуществлён во втором квартале 2020 года. В рамках предстоящей миссии на орбиту отправится экспериментальный спутник Monolith для ВВС США.

Теперь, когда у Rocket Lab есть вторая стартовая площадка, компания сосредоточится на других долгосрочных проектах. Наряду с увеличением количества запусков, она тестирует технологию, позволяющую повторно использовать первую ступень ракеты. Компания достигла определённых успехов на пути к достижению этой цели, успешно осуществив её возврат во время недавней юбилейной миссии. Следующий запуск Rocket Lab состоится примерно через месяц.

Источник: The Verge