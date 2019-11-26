Rocket Lab готова к первому запуску ракеты Electron с системами возврата





Американская частная космическая компания Rocket Lab готовится осуществить десятый запуск ракеты Electron. Подходящее для этого стартовое окно запланировано на 29 ноября. Юбилейная миссия получила забавное название Running Out Of Fingers, которое говорит о том, что для подсчёта дальнейших запусков уже не хватит пальцев рук. Она знаменательна тем, что Rocket Lab впервые попробует реализовать технологию, позволяющую повторно использовать первую ступень ракеты.

Electron изначально проектировалась как одноразовая ракета-носитель, способная доставлять на орбиту небольшие грузы. Тем не менее в августе этого года Rocket Lab объявила, что будет двигаться в направлении повторного использования своих ракет. Для этого компания разрабатывает технологию, согласно которой первую ступень должен ловить вертолёт.

Основная цель предстоящей миссии – доставка на орбиту нескольких малых спутников, включая японский аппарат ALE, моделирующий искусственный метеорный поток. Кроме того, Rocket Lab будет тестировать систему возврата на борту Electron, включая навигационное оборудование, инструменты телеметрии и аппаратное компьютерное обеспечение. Всё это будет использоваться для сбора данных в реальном времени о процессе повторного входа первой ступени ракеты в атмосферу.

Принцип возвращения первой ступени Rocket Lab существенно отличается от того, что использует SpaceX. После входа в атмосферу она развернёт парашют, чтобы замедлить снижение, и в это время вертолёт должен будет перехватить её с помощью специального крюка и доставить на стартовую площадку. Технически этот способ выглядит немного проще. Rocket Lab уже завершила так называемую генеральную репетицию полёта и должна быть готова на этой неделе, если условия и все остальные факторы окажутся благоприятными.

Источник: TechCrunch