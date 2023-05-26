Рон Десантис говорит, что администрация Байдена «убьет биткоин», если останется у власти в следующие 4 года

Губернатор Флориды и один из потенциальных претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии Рон Десантис поделился своим мнением о цифровых валютах во время эфира в Twitter, организованного Илоном Маском (тот, что едва состоялся из-за «перегрузки серверов»).

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Десантис заявил, что является сторонником криптовалюты и назвал ее «вопросом гражданских свобод». В то же время, нынешняя власть, которая пытается регулировать цифровые валюты, по мнению политика, «может уничтожить флагманскую цифровую монету в следующие несколько лет»:

«Нынешний режим, очевидно, имеет дело с биткоинами. И если это продлится еще четыре года, они, вероятно, его убьют».

В статусе губернатора Флориды Десантис подписал закон, запрещающий использование CBDC (форма общедоступной электронной валюты, выпущенной центральным банком; по сути, цифровой аналог денежной единицы) в штате – после того, как президент Джо Байден выдал распоряжение федеральному правительству об изучении возможного использования и рисков CBDC.

«Я просто не хочу контролировать все действия людей. А для них [администрация Байдена] биткоин представляет угрозу, поэтому они пытаются регулировать его существование», – говорит Десантис.

Во время выступления Десантис сказал, что разрешение использования CBDC «предоставляет возможности правительству жестко контролировать через актив финансовые свободы граждан» и обещал избегать этого во время своего потенциального президентства.

В недавнем интервью Сэмюэль Армс, президент Флоридской бизнес-ассоциации блокчейнов, которая помогла разработать законопроект Десантиса против CBDC, сказал, что офис губернатора получил больше телефонных звонков по цифровым валютам центрального банка, чем на любые другие вопросы.

Согласно недавнему исследованию Университета Квиннипиак, Десантис все еще уступает Дональду Трампу среди республиканцев и их сторонников: 56% поддерживают экс-президента, а его потенциального соперника – всего 25%.