Маск облажался с «запуском» в Twitter Spaces выступления Десантиса по поводу участия в выборах президента США — говорит, что «сервера не выдержали»

Катастрофический эфир Рона Десантиса в Twitter сопровождался техническими проблемами и слишком громким звуком, но в конце концов губернатору Флориды удалось объявить о старте своей президентской кампании небольшому количеству слушателей, которые оказались самыми терпеливыми.

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Аудиокомната в Twitter, организованная Илоном Маском и модерируемая экс-руководителем PayPal Дэвидом Саксом, с самого начала столкнулась с проблемами. Десантис не смог ее вовремя использовать, а когда Сакс включил звук – он был слишком громким. Аккаунты спикера и модератора то выходили, то появлялись в чате снова, что сопровождалось постоянным включением/выключением аудио.

Маск связывает проблемы с перезагрузкой серверов – хотя в аудиокомнату пришло всего 600 000 пользователей (для сравнения в 2020 году на виртуальный концерт Тревиса Скотта в Fortnite пришло более 12 миллионов).

Дэвид Сакс впоследствии перезапустил аудиокомнату из своего профиля, сказав:

«Эфир с более чем полумиллионом слушателей и аккаунт Маска со 100 миллионами подписчиков – это большие масштабы, думаю поэтому он и вышел из строя. С моим мизерным количеством фолловеров, это работает гораздо лучше».

Произнести речь Десантису удалось только через 25 минут после запуска первой аудиокомнаты – однако на тот момент в чате остались около 275 тысяч самых терпеливых слушателей. Впоследствии он назвал Маска «хорошим бизнесменом», а Twitter Spaces «прекрасной платформой».

Для Маска такое мероприятие в Twitter было возможностью представить соцсеть, как площадку для важных публичных событий, а для Десантиса – войти в политическую историю, продемонстрировав свою техническую подкованность и заткнуть за пояс своего соперника Дональда Трампа, некогда безоговорочного чемпиона мира по твитам. (Недавний опрос Morning Consult показал, что Трамп обогнал Деcантиса среди избирателей Республиканской партии на первоначальных выборах на 38%).

Учитывая взаимную симпатию Маска и республиканцев, общий эфир мог добавить губернатору Флориды чуть больше сторонников в партии. В прошлом году миллиардер говорил, что поддержит Десантиса, если тот будет баллотироваться на пост президента.

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Технические проблемы в Twitter Spaces – это очередной фейл Twitter, которая за последние месяцы претерпела большие изменения. Илон Маск приобрел компанию за $44 млрд и взялся «перекраивать» ее – были уволены 75% работников, обновлена политика, восстановлены заблокированные ранее профили, и даже само название компании Twitter превратилось в X Corp.

Однако положительные результаты изменения пока не принесли – соцсеть потеряла большое количество рекламодателей, погрязла в долгах и регулярно сталкивается со сбоями в работе. По данным NetBlocks, только в феврале Twitter испытал по меньшей мере четыре массовых сбоя по сравнению с девятью за весь 2022 год.

Источник: The Verge