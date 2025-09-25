"Ультракровавый Росомаха": первые кадры геймплея Marvel's Wolverine, релиз — осенью 2026 года

Новости Игры 25.09.2025 comment views icon

Sony наконец-то показала геймплей Marvel’s Wolverine — долгожданного эксклюзива для PlayStation 5. И там Росомаха действительно ультракровавый берсерк.

На сентябрьском State of Play 2025 студия Insomniac показала первые кадры из игры о Росомахе — и это не дружелюбный супергеройский экшен. Здесь темное настроение и жестокие бои, а Логан не церемонится с врагами. В трейлере засветились Омега Ред, Мистик и даже Страж — тот самый робот, который охотится на мутантов. Локации здесь разные: дикие леса Канады, неоновый Токио и криминальный Мадрипур — и везде будет кровь. Десятками литров.

«Логан — квинтэссенция неохотного героя, которого преследуют последствия высвобождения зверя внутри. Как только когти выходят, Росомаха не сдерживается: как живое оружие, выкованное против его воли, он будет использовать острый как бритва адамантий, чтобы уничтожать врагов, и необузданную ярость берсерка, чтобы нарастить импульс на поле боя», — рассказывают разработчики Marvel’s Wolverine.

Первобытная жестокость Логана в Marvel’s Wolverine / Insomniac

Старший менеджер сообщества Insomniac Games Аарон Джейсон Эспиноза рассказал в PS.Blog, что некоторые «коллеги по деятельности» будут бороться бок о бок с Логаном несмотря на все трудности. А другие — будут атаковать его изо всех сил, например одна из враждебных фракций Риверы, что будет держать героя в постоянном напряжении.

Insomniac обещает Marvel’s Wolverine быстрый, плавный и яростный боевой геймплей, разработанный специально под возможности PS5. Команда описывает проект как оригинальную историю о Росомахе, которая одновременно сохраняет дух комиксов Marvel и предлагает новый взгляд на культового персонажа. И этот взгляд точно полон первобытной жестокости.

Отдельно добавим, что главного героя озвучивает Лиам Макинтайр (Джей Ди Феникс из Gears), который воплотит всю ярость и внутреннюю борьбу Логана. В сюжете Росомаха отправляется на поиски ответов о своем темном прошлом, что заставляет его столкнуться с многочисленными врагами и собственными демонами.

Неоновые улицы Marvel’s Wolverine / Insomniac

Больше информации об игре разработчики обещают весной 2026 года. А релиз Marvel’s Wolverine запланирован на осень 2026-го — исключительно на PlayStation 5.

