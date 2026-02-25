banner
Insomniac раскрыла дату выхода Marvel's Wolverine на PS5: за два месяца до GTA 6

Insomniac розкрила дату виходу Marvel's Wolverine на PS5: за два місяці до GTA 6

Insomniac озвучила точную дату выхода Marvel’s Wolverine. Игра выйдет примерно за два месяца до релиза GTA 6, которая запланирована на 19 ноября в том же году.


Marvel’s Wolverine анонсировали еще в 2021 году, и с тех пор игроки ждали больше подробностей. В прошлом году Sony лишь очертила окно релиза как осень 2026-го и показала кровавый трейлер геймплея. Теперь стало известно, что игра выйдет 15 сентября 2026 года на PS5.

«В этой оригинальной истории Росомаха охотится, чтобы раскрыть тайны темного прошлого, которое постоянно ускользает от него», — описывает игру PlayStation Store.

Его поиски приведут к различным опасным локациям, включая островное государство Мадрипур, замерзшую пустыню Канады и узкие городские улицы Токио. Повсюду он будет наталкиваться на жестокие бои. В конце концов, все ради того, чтобы «разгадать тайну человека, которым он когда-то был».

Игра станет частью сотрудничества Sony, Marvel и Insomniac, которое ранее принесло успешные проекты о Человеке-пауке. Wolverine логично продолжает эту линейку супергеройских экшенов от студии. В этом же году Sony также планирует выпустить Marvel Tōkon: Fighting Souls — файтинг, релиз которого намечен на 6 августа. Поэтому Wolverine станет второй большой игрой Marvel от компании в 2026-м.


Отдельно стоит, что Marvel’s Wolverine выходит в очень плотный сезон. После нее ожидается релиз GTA 6 в ноябре, а также новая Call of Duty, которую прогнозируют на октябрь или ноябрь. Чтобы меньше конкурировать с гигантами индустрии студия решила выпустить игру немного раньше.

«Мы первыми выбрали дату»: Warner Bros. отказалась перенести «Дюна 3» из-за релиза «Мстителей», фильмы выйдут в один день

Источник: Game Spot, The Verge

