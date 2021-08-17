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Россия отказалась от планов на собственную систему глобального интернета для конкуренции со Starlink

Россия отказалась от планов на собственную систему глобального интернета для конкуренции со Starlink

Россия отказалась от планов на собственную систему глобального интернета для конкуренции со Starlink


О закрытии амбициозного проекта создания глобальной системы мобильной спутниковой связи «Эфир» сообщил CNews со ссылкой на копию обновленной версии федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

В 2018 году российский холдинг РКС (структурное подразделение «Роскосмоса») с помпой представил проект «аэрокосмической инфокоммуникационной гибридной сети будущего» под названием «Эфир». Затраты на реализацию проекта, позиционируемого в качестве прямого конкурента Starlink — нашумевшей системе глобального интернета SpaceX — оценивались в 4 миллиарда долларов. Всю сумму предполагалось получить из внебюджетных источников, а создание консорциума инвесторов поручили госкорпорации «ВЭБ.РФ». Проект предполагал размещение на орбите 870 км группировки из 288 интернет-спутников к 2025 году. Как стало известно теперь, проект, который должен был стать самым затратным мероприятием нацпрограммы «Цифровой экономики», скрытно похоронили.

Из имеющейся в распоряжении CNews документа следует, что в 2020 году на проектирование «Эфира» должны были выделить 408,3 миллиона долларов (в «Роскосмосе» на уточняющий запрос не ответили), и дальнейшего финансирования не предусматривалось. Ранее «Коммерсант» писал, что «ВЭБ.РФ» решил выйти из числа инвесторов ГМИСС, после чего «Роскосмос» инициировал отказ от реализации «Эфир». Иными словами, желающих инвестировать в «Эфир» не нашлось, поэтому его решили прикрыть.

Не похоже, чтобы «Роскосмос» разрабатывал какой-либо другой проект для конкуренции со Starlink и другими на замену отмененному «Эфиру». По крайней мере, ни о чем таком пока не сообщается. В то же время России все равно намерена подать заявку в Международный союз электросвязи для получения частот, которые иначе достанутся системам Starlink, OneWeb, Telesat, Kuiper и другим.

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