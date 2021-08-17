Россия отказалась от планов на собственную систему глобального интернета для конкуренции со Starlink





О закрытии амбициозного проекта создания глобальной системы мобильной спутниковой связи «Эфир» сообщил CNews со ссылкой на копию обновленной версии федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

В 2018 году российский холдинг РКС (структурное подразделение «Роскосмоса») с помпой представил проект «аэрокосмической инфокоммуникационной гибридной сети будущего» под названием «Эфир». Затраты на реализацию проекта, позиционируемого в качестве прямого конкурента Starlink — нашумевшей системе глобального интернета SpaceX — оценивались в 4 миллиарда долларов. Всю сумму предполагалось получить из внебюджетных источников, а создание консорциума инвесторов поручили госкорпорации «ВЭБ.РФ». Проект предполагал размещение на орбите 870 км группировки из 288 интернет-спутников к 2025 году. Как стало известно теперь, проект, который должен был стать самым затратным мероприятием нацпрограммы «Цифровой экономики», скрытно похоронили.

Из имеющейся в распоряжении CNews документа следует, что в 2020 году на проектирование «Эфира» должны были выделить 408,3 миллиона долларов (в «Роскосмосе» на уточняющий запрос не ответили), и дальнейшего финансирования не предусматривалось. Ранее «Коммерсант» писал, что «ВЭБ.РФ» решил выйти из числа инвесторов ГМИСС, после чего «Роскосмос» инициировал отказ от реализации «Эфир». Иными словами, желающих инвестировать в «Эфир» не нашлось, поэтому его решили прикрыть.

Не похоже, чтобы «Роскосмос» разрабатывал какой-либо другой проект для конкуренции со Starlink и другими на замену отмененному «Эфиру». По крайней мере, ни о чем таком пока не сообщается. В то же время России все равно намерена подать заявку в Международный союз электросвязи для получения частот, которые иначе достанутся системам Starlink, OneWeb, Telesat, Kuiper и другим.