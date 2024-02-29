Новости Украина 29.02.2024 в 11:45 comment views icon

Rozetka теперь начисляет 35 грн за доставку всех заказов на сумму до 700 грн

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Крупнейший в Украине интернет-магазин Rozetka на днях установил минимальную стоимость заказа для бесплатной доставки до собственных точек выдачи на уровне 700 грн — с 27 февраля покупатели должны дополнительно оплатить 35 грн за доставку каждого заказа ниже этого порога.

Еще раз, чтобы избежать путаницы: речь исключительно о доставке на пункты выдачи сети Rozetka. С самого начала (много лет) Rozetka бесплатно доставляла заказы клиентов на собственные магазины — без дополнительных условий по сумме или иного.

Никаких публичных анонсов в соцсетях Rozetka не делала — ритейлер просто незаметно обновил политику в части условий предоставления услуг доставки в собственные точки. Новые условия подробно расписаны в справочном центре интернет-магазина.

Новые условия Rozetka по доставке заказов в точки выдачи

Доставка Rozetka
Новые правила доставки Rozetka

Как четко указано на сайте Rozetka, в случае отказа клиента от части заказа стоимость доставки не возвращается и не разбивается пропорционально, а все равно подлежит оплате в полном объеме. Вот такие дела.

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