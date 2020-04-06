Ryanair получил разрешение на 28 еженедельных рейсов между Украиной и Италией

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Управление гражданской авиации Италии (ENAC) предоставило ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair разрешение на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

В разделе тендеры и контакты на сайте ENAC уточняется, что разрешение является временным. Оно было выдано 3 марта, а срок действия временной лицензии истекает 13 июля 2020 года.

Итак, Ryanair готовится нанести на карту полетов следующие новые маршруты:

Киев – Милан-Бергамо

Киев – Болонья

Киев – Рим

Киев – Катания

Львов – Рим

Львов – Болонья

Львов – Милан-Бергамо

Одесса – Милан-Бергамо

Одесса – Рим

Одесса – Болонья

Харьков – Милан-Бергамо

Пока неясно, успеет ли Ryanair открыть рейсы до истечения срока действия временного разрешения в связи с пандемией коронавируса и действующими ограничениями на авиаперелеты. Не исключено, что в итоге срок действия документа продлят, либо же лоу-косту выдадут полноценную лицензию.

Ryanair смог получить разрешение на полеты из Италии в Украину после банкротства итальянского другого лоу-коста Ernest Airlines. Ранее Ryanair жаловался, что итальянские власти предоставляют права на полеты небольшому авиаперевозчику, подразумевая Ernest Airlines. Отзывом лицензии Ernest Airlines уже успела воспользоваться украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, которая в начале года объявила об открытии девяти новых направлений в Италию. Увы, из-за коронавируса SkyUp не успел выполнить ни одного рейса.

Источник: ENAC