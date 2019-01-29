Ryanair теперь владеет 100% акций Laudamotion
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила о завершении сделки, в результате которой она довела свою долю в австрийской Laudamotion до 100% (до этого ей принадлежало 75%). Надо сказать, что сделка состоялась еще в конце декабря 2018 года, но объявили о ней только сейчас.
Сделка также предусматривает увеличение флота Laudamotion до лета 2020 года до 30 воздушных суден за счет самолетов Airbus. С их помощью компания планирует нарастить годовой пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года.
В связи с расширением флота Laudamotion открыла 400 вакансий пилотов, бортпроводников и инженеров для всех своих баз.
Кроме того, в ближайшее время планируется открытие двух десятков новых маршрутов, подробности лоукостер обещает к концу марта.
Напомним, о выходе Laudamotion на украинский рынок стало известно в декабре 2018 года — с 1 февраля авиакомпания начнет по пять раз в неделю летать по маршруту из Вены в Киев и в обратном направлении.
Буквально на прошлой неделе материнская компания Ryanair анонсировала запуск четырех новых рейсов из Киева в немецкие города — с 20 октября в Дюссельдорф (Веце) и Франкфурт (Хана), а с 21 октября в Баден-Баден (Карлсруе) и Нюрнберг.
Источник: aviation24.be
- Laudamotion — австрийская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Вене. Флот Laudamotion, которая была основана в 2004 году, насчитывает 9 самолетов семейства Airbus (пять Airbus A320 и четыре Airbus A321).
- На сегодняшний день Laudamotion обслуживает 38 маршрутов в примерно двух десятках странах (полный список). В 2018 году Laudamotion и Ryanair заключили соглашение, по условиям которого Ryanair купил 75% акций.