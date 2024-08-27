Рыночная доля Linux достигла нового рекорда — 4,4%

Аналитическая компания StatCounter утверждает, что доля Linux на рынке настольных операционных систем достигла исторического максимума в 4,44%. Это существенный скачок по сравнению с июлем прошлого года (3,12%) и июлем 2022 года (2,76%). Хотя это может показаться незначительным показателем, это огромный скачок с точки зрения реальных цифр, особенно потому, что большинство дистрибутивов Linux по сути бесплатные и не имеют за собой никаких маркетинговых команд.

Linux впервые преодолела отметку в 4% в феврале 2024 года, но в апреле и мае снова упала до уровня 3,9%. В июне ОС восстановилась до 4,05%, а в июле этого года достигла нового рекордного уровня в 4,44%. Если текущая тенденция сохранится, Linux может достичь долю рынка в 5% к февралю 2025 года.

Многие потребители, возможно, серьезно не рассматривали использование Linux в качестве ежедневной операционной системы. Однако эта ОС широко распространена во многих корпоративных ІТ-системах из-за ее гибкости, открытости и доступности, а также широкого спектра универсальных и специализированных дистрибутивов, доступных бесплатно.

Кроме этого, Microsoft усложняет установку Windows 11 из-за ряда аппаратных ограничений. Это приводит к тому, что многие пользователи не могут обновиться с Windows 10 до более новой ОС от Microsoft и могут искать альтернативу ей. Поскольку macOS является довольно дорогой альтернативой Windows, особенно из-за аппаратной ограниченности, многие открывают для себя Linux.

Еще популярности Linux добавляет инициатива Steam по внедрению портативного компьютера Steam Deck. Это способствует росту этой ОС в игровом пространстве. Фактически, отчет Steam Survey за июнь 2024 года показал, что Linux наконец-то превысила 2% рынка. Это важно, поскольку Steam Survey, скорее всего, сосредоточен на потребительских (игровых) ПК.

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Источник: tomshardware

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