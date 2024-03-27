Рынок консолей в стагнации, на Xbox могут появиться другие магазины — Фил Спенсер

Руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер в интервью обсудил отсутствие роста на рынке консолей и то, как замедление закона Мура усложнило субсидирование аппаратного обеспечения.

«Закон Мура замедлился», — сказал Спенсер. «Цена на компоненты консоли не падает так быстро, как в предыдущих поколениях.

Он добавил, что субсидирование аппаратного обеспечения становится более сложным в современном мире. Также он не уверен, что «это развивает отрасль».

Дополнительно Спенсер выразил разочарование тем, насколько закрытыми являются экосистемы на консолях. На вопрос, могут ли в будущем на Xbox существовать другие магазины, такие как Itch.io и Epic Games Store, он ответил положительно. Он напомнил историю Microsoft как Windows-компании. Пользуясь ПК, никто не ограничен в использовании наиболее приемлемого места для покупки игр.

«И в этом есть настоящая ценность», ─ заметил Спенсер.

Он добавил, что запуская игры на ПК можно почувствовать себя «неотъемлемой частью игровой экосистемы в целом». С другой стороны, на консолях игровой процесс является как бы фрагментированным — основанным на различных закрытых экосистемах.

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В последние годы Microsoft выпускала игры Xbox в день релиза не только на консолях, но и на ПК.

Совокупные продажи консолей PlayStation и Xbox оставались относительно неизменными на протяжении более чем 20 лет. Каждое поколение этих двух консолей продавалось количеством от 170 до 185 млн единиц за весь срок эксплуатации.

Как свидетельствует статистика, за первые 40 месяцев доступности во всем мире, продажи консолей Xbox X|S значительно (почти вдвое) уступают показателям PlayStation 5 — 28 млн против 55,5 млн. Разница составляет 27,43 млн единиц. Но еще лучше чувствует себя Nintendo Switch, которая опережает PS5 на 4,41 млн единиц. За первые 40 месяцев продаж она разошлась тиражом в 59,9 млн устройств.

Источник: vgchartz 1, 2

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