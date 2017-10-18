С 10 декабря «Укрзалізниця» запустит новый поезд в Польшу, который будет курсировать по маршруту Одесса — Перемышль. Об этом сообщается в на странице компании в сервисе микроблогов Twitter.

«С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, «Укрзалізниця» вводит новый поезд №36/35 Одесса-Перемышль», — говорится в сообщении.

З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль. https://t.co/gRXRWyJ7XQ — ПАТ «Укрзалізниця» (@uz_gov_ua) 17 октября 2017 г.



И.о. председателя правления компании «Укрзалізниця» Евгений Кравцов уточнил, что поезд будет курсировать ежедневно. По его маршруту предусмотрены остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и других населенных пунктах.

З 10.12- новий поїзд Одеса – Перемишль! Щодня. Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 17 октября 2017 г.

Цены билетов на поезд №36/35 Одесса-Перемышль пока не сообщаются.

Источник: «Европейская правда»