С 2023 года в Украине появятся е-резиденты — иностранцы смогут регистрироваться как ФОП 3-й группы и вести бизнес в стране удаленно

Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5270, регламентирующий деятельность электронных резидентов Украины. Комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом этот законопроект.

Как отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, работы над проектом е-резидентства начались ещё до войны, а после вторжения их значительно ускорили. По его мнению, внедрение е-резидентства позволит привлекать дополнительные средства в бюджет и поддерживать экономику Украины. Статус е-резидента позволит иностранцам зарегистрироваться в мобильном приложении в несколько кликов. А дальше они получают возможность открыть бизнес в Украине и платить налоги на выгодных условиях. Всё это можно будет делать даже без присутствия в Украине. Такая же модель электронного резидентства уже используется в Эстонии.

В случае принятия законопроекта № 5270 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов» электронные резиденты Украины смогут:

Зарегистрироваться как ФЛП 3 группы через мобильное приложение без физического присутствия на территории страны.

Открыть банковский счёт для предпринимательской деятельности онлайн.

Автоматизировано платить единый налог в размере 5% от суммы дохода.

При этом все документы по деятельности ФЛП будут проходить в электронной форме, все переписки с ГНС – онлайн, а все расчёты – в безналичном виде.

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Отмечается, что для получения статуса электронного резидента Украины специалист сначала должен зарегистрироваться в «Дії» и пройти финансовую проверку и проверку безопасности. Не смогут быть е-резидентом граждане страны-агрессора рф, лица, внесённые в «чёрный список» FATF, а также лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного). Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами, определяет Правительство.

Авторы законопроекта считают, что статус электронного резидента может быть полезен специалистам в странах со сложной политической и экономической ситуацией, поскольку он поможет легально работать с развитыми цивилизованными рынками и защитить свои доходы.

Как ожидается, механизм е-резидентства заработает с 2023 года.

Источник: Минцифры, Михаил Федоров