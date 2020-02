С августа Google Chrome начнет усиленно блокировать рекламу, но не спешите радоваться

Еще в 2018 году браузер Google Chrome начал по умолчанию блокировать некоторые виды рекламы — соответствующая функция официально дебютировала в версии 71. Вскоре эта функция получит обновление, после чего браузер станет еще усерднее бороться с некачественной рекламой. Вот только на самом деле никакого альтруизма здесь и близко нет.

Нюанс со встроенным блокировщиком Google Chrome хорошо известен всем пользователям браузера — блокировке подлежат лишь определенные виды рекламы. Инструмент работает на специальном протоколе, утвержденном организацией Coalition for Better Ads («Коалиция за лучшую рекламу»), членами которой, в числе остальных, являются такие гиганты рынка, как Google и Facebook. Ранее коалиция создала отдельные списки для пользователей настольных ПК и мобильных устройств, примеры недобросовестной рекламы есть на сайте проекта. О критериях отбора «недопустимой рекламы» мы рассказывали здесь — к такой рекламе относятся всплывающие окна, полноэкранная реклама, видеореклама со звуком, а также обратным отсчетом времени для ее закрытия.

Так вот сейчас Coalition for Better Ads объявила о новом протоколе Better Ads Standard, ориентированном на короткие рекламные ролики. Говоря конкретнее, речь о видео длительностью до восьми минут. При разработке стандарта организация опиралась на данные исследования, охватившего 45 000 потребителей из восьми стран, на которые приходится 60% мировых расходов на рекламу.

На основании этого исследования были определены типа навязчивой рекламы в категории коротких видеороликов: первый тип — реклама Pre-roll (преролл — те, что запускаются перед самим контентом) длительностью от 31 секунд без возможности пропуска в течение первых 5 секунд; второй — секундные рекламные заставки mid-roll в середине ролика, прерывающие просмотр контента; и третий — так называемая «нелинейная» (Non-linear) реклама, которая накладывается поверх воспроизводимого контента и занимают более 20% площади кадра или его середину, что соответствует одной трети всего окна. Анимации ниже позволяют наглядно оценить эти типы рекламы.

Реагируя на принятие нового стандарта, Google сразу же объявила, что начиная с 5 августа станет блокировать вышеупомянутые рекламные объявления, неоднократно нарушающие новые правила. Вероятно, другие браузеры последуют этому примеру, в первую очередь те, что основаны на Chromium. Также Google пообещала проверить систему отображения рекламы на YouTube, чтобы убедиться, что она также соответствует стандартам.

Источник: Chromium