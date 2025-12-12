С кошельков, связанных с Silk Road Росса Ульбрихта, которого помиловал Трамп, переведено более $3 млн в биткоинах после 12-летней паузы

Кошельки, ассоциированные с даркнет-маркетплейсом Silk Road, после 12 лет «молчания» совершили первое значительное движение средств: с сотен адресов в пределах одного кластера было переведено 34 биткоина на новый неизвестный счет. Это снова активизировало дискуссии вокруг активов Silk Road и того, кто сегодня может контролировать эти биткоины.

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали транзакцию 33,98 BTC — примерно $3,14 млн — поступивших на один новый адрес из 312 кошельков, которые долгое время оставались без движения. По оценкам платформы, на других связанных с Silk Road адресах до сих пор хранится около $38,4 млн в биткоине. Назначение перевода неизвестно, однако в сообществе предполагают, что речь идет либо о погашении давних обязательств, либо о фиксации прибыли со стороны держателя активов. Официально получатель и мотив операции не раскрыты.

Исторически Silk Road был одним из первых крупных рынков в даркнете, где расчеты осуществлялись в биткоине. Именно поэтому движение средств из этого кластера внимательно отслеживается исследователями. В январе 2025 года директор по продукту Coinbase Конор Гроган сообщал, что обнаружил еще 430 BTC на адресах, связанных с соучредителем платформы Россом Ульбрихтом, что подтверждает наличие значительных остатков, разбросанных по старым кошелькам этого кластера. После нынешнего движения средств Гроган повторно обратил внимание на эту историю и не исключил, что операции могут осуществляться под контролем самого Ульбрихта после его освобождения.

Тема контроля над этими кошельками стала особенно чувствительной после событий начала 2025 года. Почти год назад — 22 января 2025 года — президент США Дональд Трамп объявил полное и безусловное помилование Росса Ульбрихта на второй день после своей инаугурации. К тому моменту основатель Silk Road провел в тюрьме 12 лет по приговору, который предусматривал два пожизненных срока и дополнительные 40 лет по обвинению в деятельности уголовного характера, включая незаконный оборот наркотиков и отмывание средств. Также Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао и отменил многие санкции по поводу криптовалют.

Silk Road, который работал как даркнет-маркет для торговли запрещенными товарами и услугами, стал одной из первых площадок, которая масштабно использовала биткоин, и этим повлиял на раннюю историю криптовалют. Именно поэтому любое движение средств из связанных кошельков привлекает повышенное внимание исследователей — особенно сейчас, когда после многолетней тишины из этого кластера впервые вышла крупная сумма, а статус контролера этих активов остается открытым вопросом.

Источник: ForkLog