С сегодняшнего дня на смартфонах Windows Phone 7.5 и 8.0 перестали работать push-уведомления, “живые” плитки и функция Find my phone

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Сегодня, 20 февраля 2018 года, компания Microsoft официально прекратила поддержку push-уведомлений для смартфонов на основе устаревших с ее зрения операционных систем Windows Phone 7.5 и 8.0. Смартфоны на основе этих ОС также не смогут обновлять свои “живые плитки” (live tile), вдобавок нельзя будет определить их местоположение с помощью функции “Find my phone”.

Отметим, что смартфоны на основе Windows Phone 7.5 и 8.0 вышли на рынок в 2011-2012 годах, так что на данный момент это действительно довольно старые устройства. Тем не менее, наверняка у многих владельцев они продолжают исправно работать. И такие пользователи вряд ли положительно отнесутся к отключению настолько важных системных функций.

“Операционные системы Windows Phone 7.5 и Windows Phone 8.0 достигли крайнего срока поддержки, таким образом сервисы для смартфонов под управлением данных ОС вскоре будут полностью отключены” – сообщили представители Microsoft.

Смартфоны под управлением Windows Phone 8.1 и более свежей системы Windows 10 Mobile пока продолжат работать с вышеперечисленными сервисами в нормальном режиме. При этом Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows Phone 8.1 еще летом прошлого года, через три года после выпуска данного обновления.

Также напомним, что Skype перестал работать на старых смартфонах на Windows Phone 8.1 еще 1 ноября 2016 года.

Источник: Microsoft