S.T.A.L.K.E.R. 2 получила рейтинг 17+: есть новые подробности об игре

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Рейтинговое агентство ESRB обнародовало новую информацию об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, присвоив ей рейтинг «M» (17+). На официальном сайте агентства появилось описание игры с интересными подробностями о ее содержимом.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачивается вокруг главного героя по имени Скиф, который расследует тайну в Чернобыльской зоне отчуждения. Игроки будут исследовать открытый мир, выполнять задания и сражаться с врагами — как людьми, так и мутантами.

Разработчики предусмотрели широкий арсенал, включая пулеметы, винтовки и взрывчатку. ESRB упоминает о реалистичных эффектах крови от попаданий, а также о ее наличии на стенах и возле тел в определенных сценах.

Агентство обращает внимание на более чувствительный контент игры. В частности, описываются аномалии, которые могут вызывать взрывы тел, разбрасывая фрагменты плоти. В одной из сцен изображены отрезанные головы на шипах. Игроки будут иметь возможность убивать гражданских, хотя это может привести к немедленному возмездию со стороны других персонажей.

ESRB также отмечает, что в игре присутствует употребление алкоголя, которое влияет на игровой процесс, вызывая эффект размытия экрана и шатания персонажа. Кроме того, в одной из сцен главный герой курит сигарету от первого лица. В игре есть нецензурная лексика, в частности слово «f**k».

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Источник: DOU

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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