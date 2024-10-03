S.T.A.L.K.E.R. 2: вышла документалка War Game о разработке игры во время войны в Украине

«Для меня лично S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой масштабной и сложной видеоигрой. С самого начала проект был амбициозным, но со временем превратился в настоящий вызов. Эта игра для меня особенно важна и символична, ведь ее создание происходит в чрезвычайно сложных обстоятельствах: пандемия, релокация, кибератаки и, прежде всего, самое страшное — война, которая до сих пор продолжается и раздирает нашу Родину.

Я хотела, чтобы война никогда не началась. Чтобы всего этого никогда не произошло. Но это произошло. И мы благодарны за возможность рассказать об этом миру, потому что мир должен знать. Это — мы. Это наша история», — рассказывает Мария Григорович, креативный директор S.T.A.L.K.E.R. 2.