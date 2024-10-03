S.T.A.L.K.E.R. 2: вышла документалка War Game о разработке игры во время войны в Украине

Документальный фильм о S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь можно посмотреть на официальных YouTube-каналах GSC Game World и Xbox.
Лента «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» освещает процесс создания долгожданного продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. на фоне боевых действий в Украине.
Режиссер Эндрю Стефан и команда Xbox создали эмоциональную картину о судьбах людей, которые столкнулись с реальностью войны. Документальная лента исследует темы Чернобыля, украинской культуры и их отражение в разработке игры в сложных условиях.
«Для меня лично S.T.A.L.K.E.R. 2 стала самой масштабной и сложной видеоигрой. С самого начала проект был амбициозным, но со временем превратился в настоящий вызов. Эта игра для меня особенно важна и символична, ведь ее создание происходит в чрезвычайно сложных обстоятельствах: пандемия, релокация, кибератаки и, прежде всего, самое страшное — война, которая до сих пор продолжается и раздирает нашу Родину.
Я хотела, чтобы война никогда не началась. Чтобы всего этого никогда не произошло. Но это произошло. И мы благодарны за возможность рассказать об этом миру, потому что мир должен знать. Это — мы. Это наша история», — рассказывает Мария Григорович, креативный директор S.T.A.L.K.E.R. 2.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля сочетает элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора. Игра обещает уникальный игровой опыт благодаря масштабному миру и современной графике.
Релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также сразу будет доступна в сервисе Game Pass.
Еще три песни с радио S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и локация Припять в новом музыкальном трейлере
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