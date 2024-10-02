S.T.A.L.K.E.R. 2: еще три песни с радио и локация Припять в новом музыкальном трейлере

GSC Game World показала еще три песни из радио S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Трейлер «Грусть Припяти» посвящен соответствующей локации игры.

Видео представляет композиции групп «ДК Энергетик» («Энергетик»), KursValut («Надра») и «Дети инженеров» («ОМГ»). В предыдущем музыкальном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 можно было услышать еще три песни: anastymoza («Хризантемы»), «ДК Энергетик» («Улица Восток») и The Unsleeping («Жить»).

Видео показывает дом культуры «Энергетик» в Припяти, вероятно, в вечернее время. Вокруг здания — что-то похожее на блокпосты или посты охраны, с мешками песка и кострами в металлических бочках. Возле ближайшей из них сидит сталкер, стоит на ящике радио, к стене с надписью «Никому не верь» прислонен дробовик. Синопсис видео описывает локацию и характеризует ее как «Зона внутри Зоны».

«Зона существует уже давно, и до сих пор Припять не потеряла своей ауры одного из самых таинственных и недоступных мест на Земле. Сначала она была спрятана за непроницаемой блокадой пси-поля, а населяли ее только зомбированные, мутанты и воины Монолита. Затем наступила короткая, но интенсивная эпоха завоеваний. Многие пытались покорить эту несокрушимую территорию, проливали кровь и тратили жизни сталкеров. Но теперь Припять почти полностью погружена в тишину недоступности, которую защищают ее новые собственные защитники. Зона внутри Зоны… Но самые сильные и выносливые даже здесь найдут время перевести дух и сменить фильтр. Звук только не слишком выкручивайте, и будьте начеку».

Какие еще композиции будут в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля? На это намекнул рэпер Палиндром еще в июне. Он разместил в Telegram скриншот игрового видео с радиоприемником и текст: «А есть тут среди нас геймеры, которые ждут Сталкер 2? Да просто спрашиваю…». Напоминаем, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября.