Samsung на CES 2024 анонсировала линейку телевизоров 2024 года — искусственный интеллект для апскейлинга и OLED-модель без бликов

Накануне своей пресс-конференции на выставке CES 2024 Samsung поделилась информацией о своей новой телевизионной линейке. Новые 8K-телевизоры обладают новыми функциями на основе искусственного интеллекта, включая технологию масштабирования (чтобы помочь с дефицитом 8K-контента), также компания презентовала «безбликовую» OLED-модель, которая должна выглядеть одинаково четко как в светлых, так и в темных комнатах.

Новые телевизоры Samsung с квантовыми точками имеют технологию масштабирования на основе искусственного интеллекта, которая, как надеется компания, подтолкнет любознательных потребителей платить большую цену за 8K-телевизоры, сообщает Engadget. Поскольку большинство контент-провайдеров не имеют собственных опций потокового вещания в формате 8K, функция AI Upscaling Pro от Samsung в телевизорах QN900D (от 65 до 85 дюймов) может помочь, конвертируя 4K-контент в 8K или HD/SD-носители в 4K.

Компания заявляет, что QN900D – это «тончайший и самый премиальный 8K-телевизор, который когда-либо появлялся на рынке». В дополнение к увеличению разрешения телевизор имеет функцию распознавания, например помогает отслеживать мяч на экране. Другая алгоритмическая функция, Real Depth Enhancer Pro, помогает увеличить контрастность между передним и задним планом, в том числе при просмотре динамического контента, например автогонки.

Новые телевизоры Samsung QLED (8K и 4K) и OLED также оснащены функцией Active Voice Amplifier Pro, усовершенствованной версией действующей функции, которая может усиливать диалоги и ключевые звуковые эффекты. Кроме того, режим настройки ИИ предлагает выбрать «желаемую картинку» в серии сцен при настройке телевизора; затем телевизор с помощью ИИ определит сцену, которую вы смотрите, и оптимизирует изображение в соответствии с вашими предпочтениями.

Компания также запускает (вероятно, более дешевый) 8K QLED-телевизор QN85D, без навороченных функций преобразования с помощью ИИ. Тем временем линейка 4K NEO QLED-телевизоров компании включает модели QN90D (от 43 до 98 дюймов) и QN85D (от 55 до 85 дюймов).

Samsung также представила новые OLED-модели на 2024 год, включая S90D и S95D (обе диагональю от 55 до 77 дюймов). Последняя включает технологию OLED без бликов, которая, как утверждает компания, позволит «наслаждаться лучшими впечатлениями от просмотра как в светлых, так и в темных комнатах». Samsung утверждает, что эта функция не влияет на углы обзора или контрастность изображения и может отображать стандартные цвета Pantone. S95D имеет панель с разрешением 4K 144 Гц и толщиной чуть менее 11 мм.