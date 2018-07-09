Samsung открыла в Индии крупнейшую в мире фабрику по производству смартфонов, которая будет выпускать 120 млн устройств в год

Компания Samsung открыла в Индии новую фабрику по производству смартфонов. Причём, по заверениям компании, это крупнейшее в мире производственное предприятие в своём роде. Ежегодно оно сможет выпускать до 120 млн смартфонов. На этой фабрике планируется выпускать как бюджетные смартфоны стоимостью до $100, так и флагманские модели серии Galaxy S. Завод расположился в городе Ноида, который является пригородом Дели.

Индия представляет собой огромный рынок для продажи смартфонов. При населении около 1,3 млрд человек пользователями смартфонов являются около 400 млн человек. По данным IDC, в 2017 году поставки смартфонов в Индии достигли показателя 124 млн устройств. Таким образом, только одна новая фабрика Samsung сможет почти полностью перекрыть потребности местного рынка в смартфонах. Однако на этом рынке недавно компания Xiaomi обошла Samsung по продажам смартфонов и заняла лидирующую позицию.

Добавим, недавняя инициатива правительства Индии «Производить в Индии» привела к увеличению пошлин на многие импортные продукты, включая категорию коммуникационных устройств. В результате, мобильные устройства, которые ввозятся в страну, дополнительно включают импортный сбор в сумме 20%. Таким образом, компании, имеющие производственные мощности в Индии (такие как Samsung и Xiaomi), меньше пострадают от этих мер. Даже Apple приступила к сборке некоторых своих моделей в Индии (iPhone SE и 6S).

Источник: The Verge