Samsung уже тестирует новую One UI 9 на базе Android 17 на Galaxy S26

Samsung начала разработку One UI 9 — следующего крупного обновления интерфейса на базе Android 17, и первые внутренние сборки уже появились на серверах компании. Первая прошивка (BZC5) для серии Galaxy S26 подтверждает, что Samsung начала внутреннее тестирование нового ПО.





Казалось бы, Samsung только начала глобальные продажи своих последних флагманских телефонов на прошлой неделе, но компания уже движется до следующего крупного обновления программного обеспечения. Ранние признаки свидетельствуют, что работа над One UI 9 на базе Android 17 тихо началась. По данным инсайдера Tarun Vats на X, первая внутренняя прошивка One UI 9 для серии Galaxy S2 уже тестируется на серверах Samsung. Эта сборка, маркированная как BZC5, подтверждает, что Samsung начала внутреннее тестирование программного обеспечения на базе Android 17.

«Сегодня на сервере замечена первая внутренняя тестовая сборка One UI 9 для серии Galaxy S26. Samsung официально начала разработку One UI 9, придерживаясь того же графика, что и в прошлом году», — написал инсайдер в Х вчера.

На данный момент значительных изменений нет. Ранние сборки обычно имеют некоторые недоработки, и эта не является исключением. Пока что визуальные обновления небольшие. Sammobile выделил немного большие ползунки яркости и громкости в Быстрой Панели на своем Galaxy S26 Ultra, а также изменения в настройках, где «Родительский контроль» теперь имеет отдельный раздел вместо того, чтобы быть под Digital Wellbeing. Если это кажется слишком рано, то это из-за того, что Samsung изменила способ выпуска новых версий One UI. Ранее серия Galaxy S обычно запускалась с последней версией Android. Сейчас Samsung похоже синхронизирует свой график больше с релизами Android от Google.

Android 17 все еще разрабатывается и находится на ранних стадиях тестирования. Если Google будет придерживаться привычного графика, новая версия Android может быть официально анонсирована на конференции Google в мае, а стабильные релизы стартуют примерно в июне. Также, несмотря на то, что разработка началась, One UI 9 не будет выпущена немедленно. Если Samsung придерживается графика прошлого года, публичное бета-тестирование может выйти тоже примерно в конце мая или в начале июня, что позволит тестерам попробовать новое ПО заранее. Стабильной версии, вероятно, не будет до сентября, и, возможно, она впервые появится на новых устройствах. Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 с предустановленной One UI 9, прежде чем обновлять существующие устройства, такие как серия Galaxy S26.

Кроме ранних внутренних тестов, утечки свидетельствуют о ряде новых функций и изменений, которые Samsung может реализовать в One UI 9 на базе Android 17. Среди них — кросс-устройства возможности, такие как Universal Clipboard, который позволит копировать текст или файлы между телефонами, планшетами и ноутбуками Galaxy без сторонних приложений, а также синхронизация режима «Не беспокоить» между всеми устройствами, подключенными к одному аккаунту Samsung. Визуальная составляющая интерфейса также претерпит изменения: ожидается большая прозрачность и размытие элементов в шторке уведомлений, панели быстрых настроек и меню управления громкостью, что создаст эффект «слоистости» и глубины.

Одновременно Android 17 предлагает оптимизации «подкапотного» уровня, которые должны повысить плавность анимаций и быстродействие системы в целом. Среди новых функций внимание привлекают следующие встроенная блокировка приложений (App Lock), минималистичный режим для Always-On Display и Motion Assist — система, которая во время движения пользователя может адаптировать интерфейс, уменьшая эффекты раздражающих движений. Также ожидается улучшение виджетов и расширение функций цифрового благосостояния с отдельными разделами для родительского контроля.





Источник: Android Authority