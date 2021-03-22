Samsung представила новую линейку мониторов для дома и офиса — всего 12 моделей диагональю от 24 до 34 дюймов и разрешением 1440p или 2160p

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22 марта Samsung Electronics анонсировала новые мониторы для домашнего и офисного применения, относящиеся к 2021 модельному году.

Всего в рамках нового модельного ряда производитель предлагает 12 различных мониторов в трех сериях — S6, S7 и S8. К общим чертам новинок относится поддержка HDR 10, 1,07 миллиарда отображаемых цветов, 99% охват цветового пространства sRGB (за исключением 34-дюймовой модели S65UA), углы обзора в 178 градусов, а также сертификаты Intelligent Eye Care от TUV Rheinland, Energy Star, EPEAT и TCO. Во всех моделях поддерживается функция защиты глаз Adaptive Picture, которая автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружения, режим защиты для уменьшения излучения синего света, и технология Flicker Free, устраняющая мерцание на экране.

Диагональ экрана варьируется от 24 до 34 дюймов в зависимости от модели. Большинство моделей оснащаются плоскими панелями с соотношением сторон 16:9. Единственное исключение — 34-дюймовый ультраширокоформатный S65UA c разрешением UWQHD (3440×1440 пикселей, 21:9) и радиусом изгиба 1000 мм.

Мониторы серии S7 и S6 поддерживают технологию адаптивной кадровой синхронизации AMD FreeSync, а модели S80UA, S60UA и S65UA оснащаются разъемом USB Type-C с возможностью зарядки внешних устройств с мощностью до 90 Вт. Большинства моделей оснащаются встроенным трехпортовым концентратором USB 3.0 и эргономичными подставками, которые позволяют регулировать высоту, углы наклона и поворота, а также переводить экран в вертикальную ориентацию.

Подробные технические характеристики новых мониторов Samsung приведены в таблице ниже. Какие именно модели будут продаваться в Украине, когда их можно будет купить, и по какой цене, пока не уточняется.