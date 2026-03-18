

Смартфоны Samsung Galaxy S26 получили неожиданную функцию, которая осталась без внимания

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Смартфони Samsung Galaxy S26 отримали несподівану функцію, яка залишилася поза увагою

Серия Samsung Galaxy S26 официально стала доступной для заказа после ее анонса 25 февраля. Хотя никаких обновлений аппаратного обеспечения сканера отпечатков пальцев в трех новых флагманах Galaxy S26 нет, похоже, появилась программная функция, которая прошла мимо официального внимания.


Проблема с тем, что отпечаток пальца не распознается, не является редкостью даже на устройствах вроде Samsung Galaxy S25, которые оснащены ультразвуковым подэкранным сенсором. Хотя Galaxy S26 использует то же оборудование, в настройках отпечатков пальцев появилась новая опция «Улучшить точность» (Settings > Security and privacy > Screen lock and biometrics > Fingerprints). Отсюда нужно лишь нажать на уже зарегистрированный отпечаток (обычно он называется Fingerprint 1) и выбрать новую кнопку Improve accuracy в меню. Это открывает новую страницу, где пользователя просят просканировать зарегистрированный палец 10 раз, со счетчиком над зоной сканирования для отслеживания процесса.

О функции стало известно благодаря видео на YouTube, опубликованном HardReset.Info на прошлой неделе, при этом Android Authority также подтвердило ее наличие на одном из устройств Galaxy S26, который был в их распоряжении. Впрочем, некоторые вопросы остаются без ответа: Samsung не объясняет, что именно делает эта функция с технической точки зрения, хотя идея очевидна — получить более точное считывание отпечатка пальца, чтобы избежать проблем с аутентификацией. В нижней части этой страницы также отображается отметка Secured by Knox, что выглядит обнадеживающе для такой чувствительной функции.

Скриншоты: Android Authority

Учитывая, что Galaxy S26 использует тот же сканер отпечатков, что и Samsung Galaxy S24 и Galaxy S25, можно было бы ожидать, что функция Improve accuracy появится на этих устройствах с будущим стабильным обновлением One UI 8.5. Впрочем, Samsung не подтверждала развертывание этой функции для более старых устройств, поэтому это может оказаться лишь предположением. В линейке Galaxy S24-S25 Samsung использует ультразвуковой сенсор Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (модуль QFS4008), который формирует детальную 3D-карту отпечатка на площади около 64 мм² за счет отражения звуковых волн от гребней и впадин пальца. Это дает более высокую точность и защиту по сравнению с оптическими сенсорами, которые фактически работают как 2D-снимок и легче поддаются подделке. В тестах Galaxy S24 показывал более быструю разблокировку относительно S23 — разница измеряется миллисекундами, но стабильность считывания в сериях повторных попыток возросла.

Отдельно важную роль играет не только «железо», но и алгоритмы. В Galaxy S24 внедрен ИИ-алгоритм распознавания BioSign 6.0, который одновременно повысил скорость и точность идентификации по сравнению с предыдущей версией, оптимизируя обработку большего объема биометрических данных с сенсора. Это объясняет, почему Samsung в следующих линейках (например, S26) может улучшать работу сканера даже без изменения аппаратного модуля — через дообучение моделей и уточнение паттернов сопоставления отпечатков.


Первые данные свидетельствуют, что Samsung установила рекорды по количеству предзаказов Galaxy S26 в Южной Корее, а также зафиксировала возобновленный интерес к линейке в США, в частности со стороны крупных операторов. Это произошло несмотря на отсутствие существенных изменений в аппаратной части, что вызвало определенный скепсис накануне запуска.

Источник: Android Police

