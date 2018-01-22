Samsung рассказала о новом трехслойном сенсоре изображения для камер смартфонов, способном записывать видеоролики Full HD со скоростью 480 кадров в секунду

Компания Samsung опубликовала на официальном сайте информацию о новом сенсоре изображения ISOCELL для камер будущих мобильных устройств. С большой долей вероятности можно предположить, что именно этот сенсор будет использоваться в камере нового флагмана Galaxy S9, которому как раз приписывают возможность снимать замедленное видео Super slow motion.

Главной особенностью нового сенсора изображения Fast Readout Sensor, относящегося к подсемейству Bright (есть еще подсемейства Fast, Slim и Dual) является его трехслойная конструкция и возможность записывать видеоролики Full HD со скоростью 480 кадров в секунду для последующего воспроизведения их в замедленном режиме. По всей видимости, речь об объединении в одном корпусе светочувствительной матрицы, логической схемы и памяти. Интересно, чем разработка Samsung отличается от трехслойных датчиков Sony Motion Eye с поддержкой съемки видео со скоростью 960 к/с, использующихся во флагманских аппаратах компании.

Пока особых подробностей о конструкции Samsung не предоставляет. Известно лишь о поддержке технологии биннинга (суммирование зарядов с соседних пикселов матрицы) Tetracell, что нивелирует небольшой размер светочувствительного элемента – он здесь всего 0,9 мкм. Также упоминается применение технологии Dual Pixel – в каждом светочувствительном элементе датчика есть два фотодиода (по одному в левой и правой половине), что обеспечивает быструю фазовую автофокусировку, позволяющую, по заверениям производителя, получать резкие снимки даже движущихся объектов при плохом освещении.

К сожалению, Samsung не указывает для сенсора ключевой параметр – максимальную длительность съемки. К примеру, Sony Motion Eye может снимать на скорости 960 к/с лишь пятую долю секунды при разрешении не выше 720p. Во всяком случае, какой бы не оказалась максимальная длительность, это заметный прогресс на фоне максимальных возможностей нынешних мобильных камер Samsung – 240 кадров в секунду при разрешении 720p.

Впервые о том, что Samsung делает камеру для смартфонов, способную снимать видео с частотой 1000 к/с, стало известно еще осенью прошлого года.

Источник: Samsung