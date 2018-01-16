Samsung SDI показала новые батареи для автомобилей, включая модели, которые за 20 минут зарядки обеспечивают запас хода 600 км
Во время проведения выставки 2018 Detroit Motor Show подразделение Samsung SDI продемонстрировало ряд своих новых разработок в сфере создания батарей.
Так, Samsung SDI показала линейку различных батарей для электромобилей и гибридных автомобилей. Такие аккумуляторы представлены в виде моделей ёмкостью 37, 50, 60 и 94 Ач. Отмечается, что после всего 20 минут ускоренной зарядки такие батареи обеспечат возможность электромобилям проехать около 600 км. Среди прочего Samsung SDI подготовила и новую батарейную технологию на базе графеновых шариков. Этот уникальный материал позволит на 45% повысить ёмкость аккумуляторов и ускорить зарядку в 5 раз. Также упоминаются и новые разработки в сфере твердотельных батарей, которые призваны повысить не только ёмкость, но и безопасность аккумуляторов.
Вместе с тем, Samsung SDI подготовила и модульные решения Multi-Functional Module Battery Packs. Они позволят пользователям изменять количество батарейных модулей и, соответственно, получать необходимую ёмкость для обеспечения необходимого запаса хода. Благодаря этому автопроизводители смогут создавать электромобили с различным запасом хода, используя единый узел в качестве основы для целой платформы транспортных средств.
Ещё одним демонстрируемым продуктом является Low Height Cell – это батарейная ячейка, высота которой на 20% меньше, чем у существующих решений. Благодаря использованию таких ячеек автопроизводители смогут увеличить внутренне пространство салонов электромобилей и более гибко подходить к дизайну транспортных средств.
Наконец, Samsung SDI демонстрирует ячейки и модули на базе нового стандарта 21700 для создания цилиндрических батарей. Такие батареи имеют диаметр 21 мм, высоту 70 мм и ёмкость на 50% выше, чем у батарей на базе стандарта 18650. Размер новых батарей является оптимальным с точки зрения максимизации выдачи энергии и жизненного цикла. Батареи на базе стандарта нового поколения 21700 станут популярным решением для создания систем хранения энергии, электроинструментов и электромобилей.
Источник: cdrinfo