Samsung SDI показала новые батареи для автомобилей, включая модели, которые за 20 минут зарядки обеспечивают запас хода 600 км

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Во время проведения выставки 2018 Detroit Motor Show подразделение Samsung SDI продемонстрировало ряд своих новых разработок в сфере создания батарей.

Так, Samsung SDI показала линейку различных батарей для электромобилей и гибридных автомобилей. Такие аккумуляторы представлены в виде моделей ёмкостью 37, 50, 60 и 94 Ач. Отмечается, что после всего 20 минут ускоренной зарядки такие батареи обеспечат возможность электромобилям проехать около 600 км. Среди прочего Samsung SDI подготовила и новую батарейную технологию на базе графеновых шариков. Этот уникальный материал позволит на 45% повысить ёмкость аккумуляторов и ускорить зарядку в 5 раз. Также упоминаются и новые разработки в сфере твердотельных батарей, которые призваны повысить не только ёмкость, но и безопасность аккумуляторов.

Вместе с тем, Samsung SDI подготовила и модульные решения Multi-Functional Module Battery Packs. Они позволят пользователям изменять количество батарейных модулей и, соответственно, получать необходимую ёмкость для обеспечения необходимого запаса хода. Благодаря этому автопроизводители смогут создавать электромобили с различным запасом хода, используя единый узел в качестве основы для целой платформы транспортных средств.

Ещё одним демонстрируемым продуктом является Low Height Cell – это батарейная ячейка, высота которой на 20% меньше, чем у существующих решений. Благодаря использованию таких ячеек автопроизводители смогут увеличить внутренне пространство салонов электромобилей и более гибко подходить к дизайну транспортных средств.

Наконец, Samsung SDI демонстрирует ячейки и модули на базе нового стандарта 21700 для создания цилиндрических батарей. Такие батареи имеют диаметр 21 мм, высоту 70 мм и ёмкость на 50% выше, чем у батарей на базе стандарта 18650. Размер новых батарей является оптимальным с точки зрения максимизации выдачи энергии и жизненного цикла. Батареи на базе стандарта нового поколения 21700 станут популярным решением для создания систем хранения энергии, электроинструментов и электромобилей.

Источник: cdrinfo