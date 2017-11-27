Специалисты Samsung Electronics разработали графеновый аккумулятор, который сократит время зарядки смартфонов впятеро – до 12 минут

Компания Samsung Electronics сообщила о разработке новой технологии производства аккумуляторов для мобильных устройств, которая обеспечит существенный прирост в емкости и скорости зарядки. Речь о некой новой технологии с использованием графена. Разработка была выполнена специалистами института передовых технологий Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT).

По словам специалистов SAIT, применение графена, обеспечивающего более высокую скорость передачи электричества в сравнении с кремнием, позволило увеличить емкость на 45%. При этом скорость зарядки по сравнению с нынешними коммерческими аккумуляторами возросла в пять раз. Разработанный исследователями SAIT аккумулятор со «сферическими графеновыми элементами» полностью заряжается всего за 12 минут, тогда как у современных батарей этот процесс занимает в лучшем случае около часа.

Также сообщается, что новый аккумулятор может работать при температуре до 60 °С, что делает разработку подходящей для применения в электромобилях.

Статья под названием «Графеновые шары для перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов с быстрой зарядкой и высокой объемной плотностью энергии» недавно была опубликована в журнале Nature Communications.

В SAIT сообщили, что уже подали заявки в американское и южнокорейское патентные ведомства. Увы, о сроках коммерциализации разработки, как и во многих подобных случаях, пока данных нет. Но то, что работы в этом направлении ведутся, причем, судя по всему, с определенными достижениями, и ведет эти разработки сама Samsung, все же вселяет определенные надежды. К тому же, в начале этого года все те же специалисты SAIT отчитались о том, что им удалось разработать новый революционный метод получения графена, что должно существенно ускорить переход к коммерческому использованию этого уникального материала в электронных устройствах.

Источник: The Investor и zdnet