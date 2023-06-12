Самый молодой работник SpaceX: Илон Маск нанял 14-летнего вундеркинда на должность инженера-программиста в команду Starlink

14-летний Кайран Квази начал изучать информатику и инженерию три года назад, а в этом месяце должен окончить университет Санта-Клары в Калифорнии.

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«Я присоединюсь к самой крутой компании на планете, в качестве инженера-программиста в команде Starlink. Одна из редких компаний, которая не использовала мой возраст в качестве произвольного и устаревшего показателя зрелости и способностей», — написал Квази в LinkedIn в четверг.

Ожидается, что мальчик станет самым молодым выпускником университета Санта-Клары. В ближайшее время семья Квази переедет из Плезантона, штат Калифорния, в Редмонд в Вашингтоне, чтобы вундеркинд смог работать в SpaceX.

Еще в двухлетнем возрасте Кайран начал говорить полными предложениями, а в детском саду уверенно пересказывал детям и воспитателям все новости, которые слышал по радио. В третьем классе оказалось, что школьные задания для него слишком легкие, так что парень с разрешения родителей поступил в общественный колледж в Калифорнии.

«Мне казалось, что я учусь на том уровне, на котором должен был учиться», – рассказывает Квази.

В 9-летнем возрасте он получил результат 99,9% в тесте на IQ, а несколько месяцев спустя уже стажировался как научный сотрудник по ИИ в Intel Labs. Впоследствии он перевелся в университет Санта-Клары, чтобы изучать информатику и инженерию.

Согласно профилю Квази в LinkedIn, в прошлом году он пробыл четыре месяца стажером машинного обучения в фирме по киберразведке Blackbird.AI, а также помог разработать «конвейер статистического обучения для выявления аномалий», чтобы обозначать манипулятивный контент в социальных сетях.

«Я мечтаю построить карьеру, решая сложные вопросы и внедряя радикальные инновации на всеобщее благо», — написал он в своей биографии на LinkedIn. Курс СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ. Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку! Дізнатись про програму навчання

Источник: Insider