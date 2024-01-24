Реструктуризация повлияет на более чем 7% из в целом 108 000 штатных работников немецкой софтверной компании.

В заявлении, опубликованном во вторник, SAP заявила, что планирует реструктуризировать 8 000 рабочих мест для удовлетворения «будущих потребностей бизнеса» и «сосредоточения на развитии ИИ». Стоимость программы реструктуризации — $2,2 млрд.

Компания ожидает, что генеративный искусственный интеллект «коренным образом» изменит ее бизнес, и анонсировала инвестиции более $1 млрд в поддержку ИИ-стартапов через свою компанию Sapphire Ventures.

Исполнительный директор SAP Кристиан Кляйн сказал, что программа позволит компании «продолжать развивать инновации, одновременно повышая эффективность бизнес-процессов».

Программа реструктуризации будет внедрена в основном через программы добровольных отпусков и внутреннюю переквалификацию.

Технологические компании, в том числе такие гиганты как Google и Microsoft, продолжили волну увольнений и в этом году, пытаясь сосредоточиться на программном обеспечении искусственного интеллекта и автоматизации для облегчения рабочей нагрузки.

На фоне объявления реструктуризации акции SAP подскочили до исторического максимума и выросли в целом на 7%.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.